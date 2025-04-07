В Киеве больницы, детские сады, школы на период похолодания останутся с отоплением

В период похолодания заведения социальной сферы будут оставаться с теплом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столичные больницы, детские сады, школы и другие учреждения социальной сферы останутся с теплом на период снижения температуры, которую прогнозируют синоптики. Об этом сообщили в КМДА.

В частности, там подчеркнули, что указанные учреждения подключаются и отключаются от тепла по индивидуальным заявкам их руководителей, которые уже направят в теплоснабжающие организации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Киев завершил отопительный сезон с 24 марта. Решение принято на основе прогноза синоптиков, а также с целью рационального использования природного газа.

В Киевтеплоэнерго отметили, что, учитывая масштабы столичной централизованной системы теплоснабжения, процесс занял 3-4 дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.