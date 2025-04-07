Практика судів
  1. В Україні

На Полтавщині затримали жінку, яка готувала теракти біля ТЦК та поліції — вибухівку заховала у чайник

12:00, 7 квітня 2025
СБУ затримала російську агентку, яка на замовлення РФ готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції.
На Полтавщині затримали жінку, яка готувала теракти біля ТЦК та поліції — вибухівку заховала у чайник
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині затримали російську агентку, яка на замовлення російських спецслужб готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП).

У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали терористку.

За даними слідства, виконавицею замовлення країни-агресора виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала «легкі гроші» в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст.

«Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки. Потім вона отримала з РФ інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та «підсилила» додатковими уражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів», — розповіли в СБУ.

Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ теракт Полтава ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени ВККС можуть перевіряти роботи і виставляти бали у вихідні дні чи в період перебування у відпустці або на лікарняному – Сергій Чумак

При цьому можливість віддаленого доступу до «Системи автоматизації робочих процесів Комісії», навіть для членів ВККС, повністю відсутня – увійти до системи як для перевірки практичних завдань в цілому, так і для фіксації результатів перевірки практичних завдань, можна тільки знаходячись фізично за робочим комп’ютером члена Комісії.

Президент підписав закон про зміни до Цивільного кодексу щодо посилення захисту прав добросовісного набувача

Закон про посилення захисту прав добросовісного набувача підписаний Президентом – які зміни будуть внесені до Цивільного кодексу, ЦПК, ГПК та закону про реєстрацію речових прав на нерухомість.

За зруйноване житло не треба буде сплачувати комунальні послуги – народні депутати внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування оплати комунальних послуг за зруйноване житло.

«Ні там, ні тут» — історія перевірки головою ВККС практичних завдань кандидатів в апеляційні адмінсуди перетворюється на детектив

За офіційною інформацією ВККС, під час перевірки практичних завдань учасників конкурсу до апеляційних адміністративних судів, Андрій Пасічник був у відпустці та на лікарняному.

На працівників з видобутку солі не поширюється дія закону про підвищення престижності шахтарської праці для цілей перерахунку пенсії — Верховний Суд

Чоловік вказував, що працював на підземних роботах з видобутку солі, але Верховний Суд вказав, що закон про підвищення престижності шахтарської праці на нього не поширюється.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду