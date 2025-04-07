На Полтавщині затримали жінку, яка готувала теракти біля ТЦК та поліції — вибухівку заховала у чайник

На Полтавщині затримали російську агентку, яка на замовлення російських спецслужб готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Встановлено, що зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП).
У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали терористку.
За даними слідства, виконавицею замовлення країни-агресора виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала «легкі гроші» в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст.
«Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки. Потім вона отримала з РФ інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та «підсилила» додатковими уражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів», — розповіли в СБУ.
Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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