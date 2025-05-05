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Банк отказался вернуть вклад из-за ареста части средств — суд взыскал в пользу вкладчицы моральный ущерб

17:57, 5 мая 2025
Апелляционный суд постановил взыскать с банка в пользу истицы 3000 гривен морального ущерба.
Банк отказался вернуть вклад из-за ареста части средств — суд взыскал в пользу вкладчицы моральный ущерб
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В Хмельницкой области вкладчица банка не смогла своевременно получить свои сбережения и обратилась в суд за защитой нарушенных прав. В иске женщина просила обязать банк расторгнуть договор банковского вклада, а также взыскать с банка и отдела государственной исполнительной службы моральный и материальный ущерб. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Истец указала, что заключила договор банковского вклада сроком на пять месяцев. После окончания этого срока она обратилась в банк с требованием вернуть средства, которые были необходимы для лечения, однако получила отказ. В банке объяснили, что на ее счет наложен арест, не уточнив, кем и когда это было сделано.

Виньковецкий районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении иска. С таким решением истец не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Как установил апелляционный суд, в феврале 2024 года главный государственный исполнитель отдела ГИС наложил арест на средства в сумме 3268 грн, которые находились на счетах истицы. Из-за этого постановления банк отказался возвращать ей вклад.

Апелляционный суд обратил внимание: согласно условиям депозитного договора, если на вклад наложен арест, то до его снятия клиент не имеет права требовать выплаты вклада. Однако в данном случае государственный исполнитель наложил арест не на депозитный вклад, а только на средства истицы в размере 3268 грн, находящиеся на ее счетах.

По мнению коллегии судей ХАС, из-за постановления об аресте банк правомерно отказался возвращать вклад в сумме 3268 гривен, но безосновательно не выплатил другую часть вклада, превышающую эту сумму.

«Кроме того, даже если банк считал, что не мог вернуть вклад в связи с данным арестом по техническим причинам, как объясняла представитель банка, то уже после снятия ареста с денежных средств истицы 09 сентября 2024 года банк (…) должен был вернуть депозитный вклад именно в сентябре 2024 года, а не в начале февраля 2025 года, как он это сделал», — отметил апелляционный суд.

Учитывая, что в результате действий банка истец не смогла воспользоваться своими средствами для жизненно необходимых нужд, находилась в эмоциональном напряжении и прилагала значительные усилия для восстановления нарушенных прав, апелляционный суд признал обоснованными ее доводы о возмещении морального ущерба.

В то же время требования о расторжении договора апелляционный суд отклонил, поскольку вкладчица своевременно заявила о нежелании продлевать вклад, что автоматически прекратило действие договора. Оснований для взыскания материального ущерба суд также не установил.

По результатам рассмотрения суд частично удовлетворил апелляционную жалобу: отменил решение районного суда и постановил взыскать с банка в пользу истицы 3000 гривен морального ущерба.

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