Украинцам объяснили, что не считается дискриминацией по признаку пола

В Управлении инспекционной деятельности в Винницкой области объяснили, что не считается дискриминацией по признаку пола.
В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» женщинам и мужчинам обеспечиваются равные права и возможности в трудоустройстве, продвижении по работе, повышении квалификации и переподготовке.
Дискриминация по признаку пола запрещается.
Не считаются дискриминацией по признаку пола:
- специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка;
- обязательная срочная военная служба для мужчин, предусмотренная законом;
- разница в пенсионном возрасте для женщин и мужчин, предусмотренная законом;
- особые требования к охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья;
– положительные действия.
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