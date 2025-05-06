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Украинцам объяснили, что не считается дискриминацией по признаку пола

00:01, 6 мая 2025
Не считаются дискриминацией по признаку пола специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка.
Украинцам объяснили, что не считается дискриминацией по признаку пола
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В Управлении инспекционной деятельности в Винницкой области объяснили, что не считается дискриминацией по признаку пола.

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» женщинам и мужчинам обеспечиваются равные права и возможности в трудоустройстве, продвижении по работе, повышении квалификации и переподготовке.

Дискриминация по признаку пола запрещается.

Не считаются дискриминацией по признаку пола:

- специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка;

- обязательная срочная военная служба для мужчин, предусмотренная законом;

- разница в пенсионном возрасте для женщин и мужчин, предусмотренная законом;

- особые требования к охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья;

– положительные действия.

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