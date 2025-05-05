Apple меняет стратегию — новые iPhone будут выходить дважды в год

Apple перейдет на два релиза iPhone в год из-за усиленной конкуренции, в том числе со стороны китайских производителей.

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Американская корпорация Apple планирует перейти на новый график выпуска смартфонов — теперь новые модели iPhone будут презентоваться дважды в год. Об этом сообщает IDB со ссылкой на аналитика цепочки поставок Apple Мин-Чи Куо.

Как объясняет эксперт, компания корректирует свою маркетинговую стратегию из-за усилившейся конкуренции на рынке, особенно в Китае.

«Основной причиной, по которой Apple переходит на двухразовый график выпуска iPhone — с релизами в первой и второй половине года — является высокая конкуренция, особенно на китайском рынке, что заставляет менять стратегию продвижения», — отметил Мин-Чи Куо.

По его прогнозам, уже осенью 2026 года компания впервые представит складной iPhone — вместе с моделью iPhone 18 Pro.

Во второй половине 2025 года ожидается выход четырех новых моделей: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Slim и iPhone 17.

А в первой половине 2026 года — iPhone 17e, за которым последуют iPhone 18 и модели линейки Pro Max.

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