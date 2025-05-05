Apple змінює стратегію — нові iPhone виходитимуть двічі на рік

Apple перейде на два релізи iPhone на рік через посилену конкуренцію, зокрема з боку китайських виробників.

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Американська корпорація Apple планує перейти на новий графік релізу смартфонів — відтепер нові моделі iPhone презентуватимуться двічі на рік. Про це повідомляє IDB з посиланням на аналітика ланцюга постачання Apple Мін-Чі Куо.

Як пояснює експерт, компанія коригує маркетингову стратегію через посилену конкуренцію на ринку, особливо в Китаї.

«Основною причиною, чому Apple приймає дворічний графік випуску iPhone — із запуском у першій та другій половині року — є інтенсивна конкуренція, особливо в Китаї, що спонукає до змін у своїй маркетинговій стратегії», — зазначив Мін-Чі Куо.

Згідно з прогнозами, вже восени 2026 року компанія вперше представить складаний iPhone — разом із моделлю iPhone 18 Pro.

У другій половині 2025 року очікується вихід чотирьох новинок: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Slim та iPhone 17.

А у першій половині 2026 року — iPhone 17e, після чого вийдуть iPhone 18 та моделі з лінійки Pro Max.

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