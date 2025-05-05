Хозяйственный договор — порядок заключения, изменения и расторжения

В настоящее время вопросы заключения, изменения и расторжения хозяйственного договора регулируются Хозяйственным кодексом Украины и Гражданским кодексом Украины.

Фото: oda.arbitr.gov.ua

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Министерство юстиции Украины напомнило, что хозяйственный договор является основой деловых взаимоотношений между предприятиями, учреждениями и организациями. Именно через договор определяются права, обязанности, условия сотрудничества, порядок поставки, оплаты, ответственности и сроки выполнения обязательств. Четкое понимание требований к заключению, изменению и расторжению хозяйственного договора необходимо для эффективной и безопасной деятельности в бизнес-среде.

В настоящее время вопрос заключения, изменения и расторжения хозяйственного договора регулируется Хозяйственным кодексом Украины (далее – ХКУ) и Гражданским кодексом Украины (далее – ГКУ).

Согласно статье 181 ХКУ хозяйственный договор заключается в порядке, установленном ГКУ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Кодексом. Порядок изменения и расторжения хозяйственных договоров предусмотрен статьей 188 ХКУ.

Однако сразу следует отметить, что 28 февраля 2025 года вступил в силу Закон Украины № 4196-IX «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» (далее — Закон Украины № 4196-IX), который вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу (28 августа 2025 года), частью третьей статьи 17 «Заключительные и переходные положения» которого предусмотрено признать Хозяйственный кодекс Украины утратившим силу со дня введения в действие этого Закона.

В то же время, общие положения о договоре содержат главы 52, 53 ГКУ.

Так, согласно части первой статьи 626 ГКУ договором является договоренность двух или более сторон, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований настоящего Кодекса, других актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости (статья 627 ГКУ).

Содержание договора составляют условия (пункты), определенные по усмотрению сторон и согласованные ими, и условия, обязательные в соответствии с актами гражданского законодательства (часть первая статья 628 ГКУ).

Сделка обязательна для выполнения сторонами (статья 629 ГКУ).

Загальні умови укладання договорів

Мін’юст звертає увагу, що з введенням в дію Закону України № 4196-IX статтю 630 ЦКУ буде доповнено положеннями, що наразі передбачені статтею 179 Господарського кодексу України. Так, частина перша статті 630 ЦКУ в редакції цього Закону передбачатиме, що законом або договором може бути встановлено, що окремі умови договорів визначаються відповідно до типових умов договорів (типових договорів) та примірних договорів певного виду. Кабінет Міністрів України, органи державної влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України або законом, можуть рекомендувати орієнтовні умови договорів (примірні договори), а у визначених законом випадках – затверджувати типові договори. Сторони не можуть відступати від змісту типових умов договорів (типових договорів), але мають право конкретизувати їх. Сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст. Зміст договору, що укладається на підставі державного замовлення, має відповідати такому замовленню.

Укладення договору

Згідно з частиною першою статті 638 ЦКУ договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Форма договору

Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася (частини перша - друга статті 639 ЦКУ).

Момент укладення договору

Відповідно до статті 640 ЦКУ договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії.

Договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, є укладеним з дня такого посвідчення.

Підстави для зміни або розірвання договору

Підстави для зміни або розірвання договору зазначені в статті 651 ЦКУ.

За загальним правилом зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом (частина перша статті 651 ЦКУ).

Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту (стаття 654 ЦКУ).

Крім того, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору (частина друга статті 651 ЦКУ).

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