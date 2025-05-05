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На украинский язык переведена общая информационная справка, касающаяся практики ЕСПЧ и Суда справедливости ЕС по массовому наблюдению

23:48, 5 мая 2025
Эта справка подготовлена ​​Секретариатом ЕСПЧ и Агентством Европейского Союза по вопросам основополагающих прав в рамках совместной работы по освещению судебной практики в отдельных сферах, где взаимодействуют право ЕС и Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
На украинский язык переведена общая информационная справка, касающаяся практики ЕСПЧ и Суда справедливости ЕС по массовому наблюдению
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В Верховном Суде сообщили, что на украинский язык переведен совместный информационный справочник, касающийся практики ЕСПЧ и Суда справедливости ЕС по вопросам массового наблюдения.

Справочник подготовлен Секретариатом ЕСПЧ и Агентством Европейского Союза по основным правам (FRA) в рамках совместной работы по освещению судебной практики в отдельных сферах, где взаимодействуют право ЕС и Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Указывается, что его ключевая особенность заключается в освещении практики как ЕСПЧ, так и Суда справедливости ЕС, а также в том, что он является одним из трёх совместных информационных справочников этих органов. Другие справочники посвящены Европейскому ордеру на арест и основным правам и праву на забвение.

ЕСПЧ рассматривает массовое наблюдение преимущественно в контексте права на уважение частной жизни и корреспонденции (ст. 8 Конвенции) и свободы выражения мнений в отношении защиты журналистских коммуникаций (ст. 10 Конвенции).

Суд справедливости ЕС анализирует массовое наблюдение с точки зрения защиты персональных данных и права на конфиденциальность, гарантированных Директивой 2002/58/ЕС и Общим регламентом по защите данных (GDPR), в свете статей 7, 8 и 11 Хартии основных прав ЕС.

В частности, совместный информационный справочник содержит изложение:

  • решения Суда справедливости ЕС от 2 октября 2018 года по делу «Прокуратура» (Ministerio Fiscal), C-207/16, относительно порога серьёзности, при котором вмешательство в основные права может быть оправданным. Дело касалось доступа полиции к данным, идентифицирующим пользователей телефонных номеров, активированных украденным телефоном;
  • решения ЕСПЧ от 13 февраля 2024 года по делу «Подчасов против России» (Podchasov v. Russia), № 33696/19, в котором было установлено нарушение ст. 8 Конвенции из-за законодательного требования к организаторам интернет-коммуникаций хранить данные о коммуникациях и содержание сообщений, а также передавать их государственным органам вместе со средствами для расшифровки.

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ЕСПЧ судебная практика

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