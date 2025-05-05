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Українською мовою перекладено спільну інформаційну довідку, яка стосується практики ЄСПЛ та Суду справедливості ЄС щодо масового спостереження

23:48, 5 травня 2025
Ця довідка підготовлена Секретаріатом ЄСПЛ та Агентством Європейського Союзу з питань основоположних прав в межах спільної роботи для висвітлення судової практики в окремих сферах, де взаємодіють право ЄС та Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
Українською мовою перекладено спільну інформаційну довідку, яка стосується практики ЄСПЛ та Суду справедливості ЄС щодо масового спостереження
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У Верховному Суді повідомили, що українською мовою перекладено спільну інформаційну довідку, яка стосується практики ЄСПЛ та Суду справедливості ЄС щодо масового спостереження

Довідка підготовлена Секретаріатом ЄСПЛ та Агентством Європейського Союзу з питань основоположних прав (FRA) в межах спільної роботи для висвітлення судової практики в окремих сферах, де взаємодіють право ЄС та Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

Зазначається, що її ключова особливість полягає у висвітленні практики як ЄСПЛ, так і Суду справедливості ЄС, а також у тому, що вона є однією з трьох спільних інформаційних довідок цих органів. Інші довідки присвячені Європейському ордеру на арешт і основоположним правам та праву на забуття.

ЄСПЛ розглядає масове спостереження переважно в контексті права на повагу до приватного життя і кореспонденції (ст. 8 Конвенції) та свободи вираження поглядів щодо захисту журналістської комунікації (ст. 10 Конвенції).

Суд справедливості ЄС аналізує масове спостереження крізь призму захисту персональних даних і права на приватність, гарантованих Директивою 2002/58/ЄС та Загальним регламентом про захист даних (GDPR), у світлі статей 7, 8 і 11 Хартії основоположних прав ЄС.

Зокрема, спільна інформаційна довідка містить виклад:

- рішення Суду справедливості ЄС від 2 жовтня 2018 року у справі «Прокуратура» (Ministerio Fiscal), C-207/16, щодо порогу серйозності, за якого втручання в основоположні права може бути обґрунтованим. Справа стосувалася доступу поліції до даних, які ідентифікують користувачів телефонних номерів, активованих викраденим телефоном;

- рішення ЄСПЛ від 13 лютого 2024 року у справі «Подчасов проти Росії» (Podchasov v. Russia), № 33696/19, у якій було встановлено порушення ст. 8 Конвенції через законодавчу вимогу до організаторів інтернет-комунікацій зберігати комунікаційні дані та зміст повідомлень і передавати їх державним органам разом із засобами для розшифрування.

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ЄСПЛ судова практика

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