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«Солодка» схема — у Києві ділки відправляли наркотики в посилках із шоколадним печивом

23:30, 5 травня 2025
Шістьох учасників групи підозрюють у збуті амфетаміну, канабісу та психотропів по всій Україні.
«Солодка» схема — у Києві ділки відправляли наркотики в посилках із шоколадним печивом
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У Києві викрили групу наркоторговців, які продавали по всій Україні наркотики та психотропи, надсилаючи їх поштою в посилках із шоколадним печивом. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зокрема, повідомлено про підозру шести фігурантам, двоє з яких купували великими партіями, а решта збували по всій Україні амфетамін, канабіс, 4 – ММС.

Встановлено, що організатор та співорганізатор незаконного бізнесу купували психотропні речовини та наркотики та розподіляли їх між іншими членами групи.

Для цього вони залучили до співпраці ще чотирьох мешканців столиці. Ті своєю чергою фасували товар та продавали клієнтам. Офісом для наркобізнесу були кілька орендованих квартир, надані організаторами бізнесу.

«Поширювали заборонені речовини як поштою в посилках із шоколадним печивом, так і з рук в руки», — зазначили в прокуратурі.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропних речовин становить близько 1 мільйона гривень.

Усім шістьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

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прокуратура Київ підозрюваний

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