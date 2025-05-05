«Сладкая» схема — в Киеве дельцы отправляли наркотики в посылках с шоколадным печеньем

Шестерых участников группы подозревают в сбыте амфетамина, каннабиса и психотропов по всей Украине.

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В Киеве разоблачили группу наркоторговцев, которые распространяли наркотики и психотропы по всей Украине, отправляя их по почте в посылках с шоколадным печеньем. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Сообщено о подозрении шести фигурантам дела. Двое из них закупали наркотики крупными партиями, а остальные распространяли амфетамин, каннабис и 4-MMC по всей стране.

Установлено, что организатор и его сообщник приобретали запрещенные вещества и распределяли их между другими участниками группы.

К сотрудничеству они привлекли еще четырех жителей столицы. Те фасовали товар и продавали его клиентам. В качестве офиса использовались несколько арендованных квартир, предоставленных организаторами.

«Распространяли запрещенные вещества как по почте в посылках с шоколадным печеньем, так и из рук в руки», — уточнили в прокуратуре.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков и психотропных веществ составляет около 1 миллиона гривен.

Всем шестерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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