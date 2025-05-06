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Українцям пояснили, що не вважається дискримінацією за ознакою статі

00:01, 6 травня 2025
Не вважаються дискримінацією за ознакою статі спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини.
Українцям пояснили, що не вважається дискримінацією за ознакою статі
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В Управлінні інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснили, що не вважається дискримінацією за ознакою статі. 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.

Дискримінація за ознакою статі забороняється.

Не вважаються дискримінацією за ознакою статі:

- спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;

- обов’язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;

- різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;

- особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною їх репродуктивного здоров’я;

- позитивні дії.

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