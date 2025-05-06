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Владельцы квартир и домов должны уплатить налог на недвижимость — условия и сроки

07:36, 6 мая 2025
Налог платят за «лишние» квадратные метры, а при сдаче жилья в аренду — независимо от площади, в течение 60 дней с момента получения уведомления-решения.
Владельцы квартир и домов должны уплатить налог на недвижимость — условия и сроки
Иллюстративное фото из открытых источников
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Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплачивают юридические и физические лица, являющиеся владельцами жилой и нежилой недвижимости. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Физическим лицам налог на недвижимость начисляется налоговыми органами по месту налогового адреса (месту регистрации) владельца такой недвижимости, после чего вручаются налоговые уведомления-решения.

Уплатить начисленную сумму налога граждане обязаны в течение 60 дней со дня получения уведомления-решения. В текущем году налог уплачивается за объекты, находившиеся в собственности в 2024 году.

Платить налог на недвижимое имущество обязаны только те физические лица, которые владеют квартирой (или квартирами) общей площадью свыше 60 кв. м или домом площадью более 120 кв. м. В случае владения разными типами недвижимости налог уплачивается за площадь, превышающую 180 кв. м — то есть начисляется только за «лишние» квадратные метры.

Кроме того, начисленная сумма налога увеличивается на 25 тыс. грн за каждый объект нежилой недвижимости, если общая площадь превышает 300 кв. м (для квартиры) или 500 кв. м (для дома).

Если жилая недвижимость используется владельцами для получения дохода (сдаётся в аренду, лизинг, используется в предпринимательской деятельности и т. д.), налог необходимо уплачивать вне зависимости от площади.

В ГНС также напомнили, что при выявлении расхождений в начисленных суммах налога граждане могут обратиться в Центры обслуживания плательщиков и провести сверку данных.

Просмотреть налоговые уведомления-решения также можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа либо через мобильное приложение «Моя налоговая».

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