На Хмельниччині 16-річний підліток страждав від психологічного насильства від батька

Чоловік принижував та залякував сина.

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На Хмельниччині судитимуть 44-річного чоловіка за психологічне насильство над сином, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік, який є баготодітним батьком, регулярно вчиняв психологічний тиск на свого 16-річного сина. Він неодноразово погрожував хлопцеві фізичною розправою, принижував його нецензурними висловлюваннями, бив та створював атмосферу страху в родині. Такі дії суттєво вплинули на емоційний стан підлітка.

Окрім цього, суд також розглядає окремий обвинувальний акт щодо цього ж чоловіка, який, за версією слідства, систематично чинив психологічне насильство стосовно своєї співмешканки.

Нагадаємо, стаття 126-1 КК України передбачає кримінальну відповідальність за систематичне вчинення домашнього насильства, включно з психологічним, у вигляді позбавлення волі строком до двох років.

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