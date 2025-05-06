У Харкові горів ринок «Барабашово» після масованої атаки шахедів, фото та відео

Сильний вогонь охопив торговельні майданчики ринку.

Фото: Суспільне Харків

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Ворог масовано атакував Харків шахедами, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа на ринку "Барабашово" - найбільшому ринку України.

Вогонь охопив торговельні майданчики, дим від пожежі на ринку було видно у різних районах Харкова. Про це повідомляє Суспільне Харків.

На "Барабашово" були пошкоджені близько 90 торгівельних об’єктів, згоріло - 20. Вогонь поширився на 500 кв. м.

Загалом було зафіксовано 20 влучань російських шахедів у чотирьох районах Харкова по восьми локаціях. Відомо про чотирьох поранених.

Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки атаки:

Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на плоші 100 м.кв.

Холодногірський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль. Влучання другого безпілотника в землю. Пошкоджено житловий будинок.

Київський район. Внаслідок удару горить будівля ресторану.

Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.

Фото: Суспільне Харків

Фото та відео ДСНС

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