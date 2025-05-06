Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Харкові горів ринок «Барабашово» після масованої атаки шахедів, фото та відео

08:48, 6 травня 2025
Сильний вогонь охопив торговельні майданчики ринку.
У Харкові горів ринок «Барабашово» після масованої атаки шахедів, фото та відео
Фото: Суспільне Харків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ворог масовано атакував Харків шахедами, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа на ринку "Барабашово" - найбільшому ринку України.

Вогонь охопив торговельні майданчики, дим від пожежі на ринку було видно у різних районах Харкова. Про це повідомляє Суспільне Харків.

На "Барабашово" були пошкоджені близько 90 торгівельних об’єктів, згоріло - 20. Вогонь поширився на 500 кв. м.

Загалом було зафіксовано 20 влучань російських шахедів у чотирьох районах Харкова по восьми локаціях. Відомо про чотирьох поранених.

Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки атаки:

  • Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на плоші 100 м.кв.
  • Холодногірський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль. Влучання другого безпілотника в землю. Пошкоджено житловий будинок.
  • Київський район. Внаслідок удару  горить будівля ресторану.
  • Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.

Фото: Суспільне Харків

Фото та відео ДСНС

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Харків шахеди обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реєстр військовослужбовців з їх персональними даними все ж буде створено – законопроект розглянуть після вето Президента

Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Володимира Зеленського до законопроекту про створення Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними та автоматичну передачу до Міноборони даних про придатність військовозобов’язаних до служби.

Данило Гетманцев спростував, що податки підвищать після завершення воєнного стану

«Я неодноразово говорив про не підвищення податків ані зараз, ані потім» – заявив Данило Гетманцев.

Після провалу Мерца на голосуванні за канцлера Німеччини другий тур відклали – що далі

Другий тур голосування може відбутися 9 травня – FAZ.

Друга стадія конкурсу до загальних апеляційних судів відбудеться у 2027 році

У другий стадії конкурсу візьмуть участь кандидати, які залишаться без рекомендацій для призначення в апеляційні суди.

Мала Щурка на Малу Шурку, Тисалово на Тисолово – депутати ініціювали зміну назв населених пунктів

Олена Шуляк та колеги пропонують перейменувати низку сіл та селищ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області