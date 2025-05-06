У Харкові горів ринок «Барабашово» після масованої атаки шахедів, фото та відео

Ворог масовано атакував Харків шахедами, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа на ринку "Барабашово" - найбільшому ринку України.
Вогонь охопив торговельні майданчики, дим від пожежі на ринку було видно у різних районах Харкова. Про це повідомляє Суспільне Харків.
На "Барабашово" були пошкоджені близько 90 торгівельних об’єктів, згоріло - 20. Вогонь поширився на 500 кв. м.
Загалом було зафіксовано 20 влучань російських шахедів у чотирьох районах Харкова по восьми локаціях. Відомо про чотирьох поранених.
Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки атаки:
Фото: Суспільне Харків
Фото та відео ДСНС
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