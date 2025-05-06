Обрано голову Господарського суду Волинської області

2 травня відбулися збори суддів Господарського суду Волинської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування головою Господарського суду Волинської області було обрано Оксану Слободян.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.



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