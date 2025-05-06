Українці за кордоном зможуть дистанційно пройти оцінювання для оформлення інвалідності

Громадяни України, які тимчасово або постійно перебувають за межами України, можуть пройти оцінювання повсякденного функціонування. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Українці можуть пройти оцінювання повсякденного функціонування, якщо в них є ознаки стійких або необоротних порушень здоров’я. Це право зберігається незалежно від місця перебування людини.
Оцінювання можна пройти у таких випадках:
Оцінювання для країн із міждержавними угодами
Для українців, які перебувають у країнах, з якими Україна має чинні міжнародні договори у сфері соціального забезпечення та бажають отримувати виплати в країні проживання, передбачено спрощену процедуру обміну медичними документами. Це дає змогу пройти оцінювання повсякденного функціонування дистанційно.
До переліку таких країн входять:
Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Словаччина, Чехія.
Як це працює:
Центр оцінювання забезпечує переклад поданих матеріалів українською мовою, якщо це потрібно для подальшого розгляду.
Експертна команда Центру оцінювання функціонального стану осіб проводить розгляд справи.
Уповноважені органи договірних держав
Нижче наведено контактні дані організацій, які здійснюють передачу документів до Пенсійного фонду України:
Що варто знати про міжнародні договори
У разі, якщо людина перебуває в одній із країн, з якими Україна має міждержавні угоди про соціальне забезпечення, медичні формуляри й супровідна документація подаються за вимогами, визначеними цими договорами. Зазвичай, це документи у форматі, затвердженому сторонами — наприклад, формуляр SED чи еквівалентна форма, що містить основну інформацію про стан здоровʼя людини.
Однак важливо розуміти:
Міжнародні договори не регламентують порядок розгляду поданих документів в Україні, не містять підстав для відмови у їх розгляді або механізму повернення на доопрацювання. Усі ці питання врегульовуються українським законодавством.
Тому для розгляду документів, отриманих у межах міжнародного співробітництва, застосовується загальний порядок, визначений:
Таким чином, незалежно від формату документації, експертна команда оцінює її за єдиними прозорими правилами — як і всі інші випадки, коли подається запит на оцінювання функціонування.
Посилання на договори з країнами
Для оцінювання повсякденного функціонування громадян України, які перебувають за кордоном, використовуються положення міжнародних договорів про соціальне забезпечення.
Оцінювання для країн без міждержавних угод або якщо пенсія призначена без застосування міждержавних угод
Громадяни України, які перебувають у країнах, з якими не укладено міждержавних договорів про соціальне забезпечення, також можуть пройти оцінювання повсякденного функціонування. Для цього діє загальна процедура, передбачена українським законодавством.
Щоб ініціювати процес, потрібно:
Форма оцінювання
Для громадян України, які перебувають за кордоном, оцінювання повсякденного функціонування може проводитися в таких форматах:
Якщо подані документи є достатніми, відповідають затвердженим критеріям і дозволяють зробити обґрунтований висновок про функціональний стан, експертна команда може ухвалити рішення про проведення оцінювання заочно.
Що НЕ приймається до розгляду
Медичні документи, видані на території російської федерації або республіки білорусь, не приймаються до розгляду незалежно від форми, змісту чи способу подання.
Це правило діє без винятків і стосується як первинної, так і супровідної медичної документації, яка подається для проведення оцінювання повсякденного функціонування.
Якщо виникають труднощі
У разі виникнення складнощів із підготовкою або передачею медичних документів, рекомендуємо звернутися до консульства або посольства України у країні перебування.
Як знайти консульську установу:
Важлива інформація для людей, які вже мають довідку МСЕК
Усі довідки, видані медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) до запровадження нової системи оцінювання повсякденного функціонування, залишаються чинними протягом терміну дії таких довідок відповідно до чинного законодавства.
Це прямо передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування МСЕК та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи».
Тобто людям, які вже мають чинну довідку МСЕК, не потрібно проходити оцінювання повторно без визначеної медичної або юридичної підстави.
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