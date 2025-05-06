Украинцы за границей смогут дистанционно пройти оценку для оформления инвалидности

Минздрав объяснил, как установить инвалидность, находясь за пределами Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане Украины, которые временно или постоянно находятся за пределами страны, могут пройти оценку повседневного функционирования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Украинцы имеют право на такую оценку, если у них есть признаки устойчивых или необратимых нарушений здоровья. Это право сохраняется независимо от страны пребывания.

Оценку можно пройти в следующих случаях:

при наличии значительных или устойчивых нарушений, которые продолжаются не менее 12 месяцев или могут привести к преждевременной смерти, даже при наилучшем доступном лечении;

• если приближается срок повторного осмотра, ранее назначенного медико-социальной экспертной комиссией или экспертной группой;

• если необходимо впервые установить статус инвалидности или изменить группу инвалидности в связи с изменениями состояния здоровья — для получения социальных выплат, реабилитации или других форм господдержки.

Оценка для стран с международными соглашениями

Для украинцев, находящихся в странах, с которыми у Украины действуют международные договоры в сфере соцобеспечения и которые хотят получать выплаты по месту проживания, предусмотрена упрощённая процедура обмена меддокументами. Это позволяет пройти дистанционную оценку.

Перечень таких стран:

Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия, Чехия.

Как это работает:

• Передача медформуляров: уполномоченный орган страны пребывания (чаще всего орган соцстрахования или медобслуживания) направляет формуляры и меддокументы в Пенсионный фонд Украины.

• Передача в Центр оценки функционального состояния: Центр обеспечивает перевод материалов на украинский язык при необходимости. Экспертная команда рассматривает дело.

• Решение передаётся в ПФУ.

Уполномоченные органы договаривающихся стран:

• Португалия: Instituto da Seguranca Social, I.P. (ISS, IP), Centro Nacional de Pensões, Av. a 5 de Outubro 175, 1069-451 Lisboa, Portugal

• Испания: Dirección Provincial del INSS de Málaga, C/ Huescar, 4, 29007 Malaga, España

• Чехия: Česká Správa Sociálního Zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika

• Словакия: Sociálna poisťovňa (Ústredie), ul. 29 augusta 8, 813 63 Bratislava, Slovenská republika

• Болгария: Национален осигурителен институт, Дирекция "Международни спогодби", бул. Ал. Стамболийски, №62–64, София-1303

• Польша: Фонд социального страхования, Отделение в Жешуве, Отдел реализации международных договоров, Al. Piłsudskiego, 12, 35-075 Rzeszów, Polska

Что важно знать о международных договорах

Если человек находится в одной из стран с действующим соглашением, документы подаются в соответствии с его требованиями — в формате, утверждённом сторонами (например, формуляр SED).

Важно: международные договоры не регулируют порядок рассмотрения документов в Украине — этим занимается украинское законодательство.

Оценка проводится по общим правилам:

• Статья 69 Основ законодательства Украины о здравоохранении

• Порядок оценки повседневного функционирования, утверждённый постановлением КМУ от 15.11.2024 № 1338

Оценка для стран без договоров

Украинцы, проживающие в странах без межгосударственных соглашений, также могут пройти оценку. Применяется общая процедура.

Как инициировать процесс:

Подготовить меддокументацию, включая:

• диагноз по МКБ-10,

• описание нарушений,

• результаты обследований и выписки. Перевести документы на украинский язык и заверить перевод (консульства могут заверить бесплатно). Передать документы:

• по почте в Украину,

• или — лечащему врачу (включая онлайн). После получения — врач формирует направление.

Экспертная группа в Украине рассматривает документы и определяет формат оценки:

• Заочная — если документы полные;

• Через телемедицину — если нужна дополнительная информация.

Что не принимается к рассмотрению

Документы, выданные на территории рф или рб, не принимаются ни при каких условиях.

Если возникают трудности

Рекомендуется обратиться в консульство или посольство Украины.

Как найти консульство:

Перейти на сайт МИД Украины. Выбрать раздел «Посольства и консульства». Найти нужную страну и перейти на сайт представительства. Открыть раздел «Нотариальные действия» — там будет информация о заверении перевода.

Для тех, кто уже имеет справку МСЭК

Справки, выданные до введения новой системы, действительны до окончания их срока.

Повторная оценка не нужна без медицинских или юридических оснований — это предусмотрено Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования МСЭК и внедрения оценки повседневного функционирования».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.