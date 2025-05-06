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Украинцы за границей смогут дистанционно пройти оценку для оформления инвалидности

09:24, 6 мая 2025
Минздрав объяснил, как установить инвалидность, находясь за пределами Украины.
Украинцы за границей смогут дистанционно пройти оценку для оформления инвалидности
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Граждане Украины, которые временно или постоянно находятся за пределами страны, могут пройти оценку повседневного функционирования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Украинцы имеют право на такую оценку, если у них есть признаки устойчивых или необратимых нарушений здоровья. Это право сохраняется независимо от страны пребывания.

Оценку можно пройти в следующих случаях:

  • при наличии значительных или устойчивых нарушений, которые продолжаются не менее 12 месяцев или могут привести к преждевременной смерти, даже при наилучшем доступном лечении;
    • если приближается срок повторного осмотра, ранее назначенного медико-социальной экспертной комиссией или экспертной группой;
    • если необходимо впервые установить статус инвалидности или изменить группу инвалидности в связи с изменениями состояния здоровья — для получения социальных выплат, реабилитации или других форм господдержки.

Оценка для стран с международными соглашениями
Для украинцев, находящихся в странах, с которыми у Украины действуют международные договоры в сфере соцобеспечения и которые хотят получать выплаты по месту проживания, предусмотрена упрощённая процедура обмена меддокументами. Это позволяет пройти дистанционную оценку.

Перечень таких стран:
Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия, Чехия.

Как это работает:
Передача медформуляров: уполномоченный орган страны пребывания (чаще всего орган соцстрахования или медобслуживания) направляет формуляры и меддокументы в Пенсионный фонд Украины.
Передача в Центр оценки функционального состояния: Центр обеспечивает перевод материалов на украинский язык при необходимости. Экспертная команда рассматривает дело.
Решение передаётся в ПФУ.

Уполномоченные органы договаривающихся стран:
Португалия: Instituto da Seguranca Social, I.P. (ISS, IP), Centro Nacional de Pensões, Av. a 5 de Outubro 175, 1069-451 Lisboa, Portugal
Испания: Dirección Provincial del INSS de Málaga, C/ Huescar, 4, 29007 Malaga, España
Чехия: Česká Správa Sociálního Zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika
Словакия: Sociálna poisťovňa (Ústredie), ul. 29 augusta 8, 813 63 Bratislava, Slovenská republika
Болгария: Национален осигурителен институт, Дирекция "Международни спогодби", бул. Ал. Стамболийски, №62–64, София-1303
Польша: Фонд социального страхования, Отделение в Жешуве, Отдел реализации международных договоров, Al. Piłsudskiego, 12, 35-075 Rzeszów, Polska

Что важно знать о международных договорах
Если человек находится в одной из стран с действующим соглашением, документы подаются в соответствии с его требованиями — в формате, утверждённом сторонами (например, формуляр SED).

Важно: международные договоры не регулируют порядок рассмотрения документов в Украине — этим занимается украинское законодательство.
Оценка проводится по общим правилам:
Статья 69 Основ законодательства Украины о здравоохранении
Порядок оценки повседневного функционирования, утверждённый постановлением КМУ от 15.11.2024 № 1338

Оценка для стран без договоров
Украинцы, проживающие в странах без межгосударственных соглашений, также могут пройти оценку. Применяется общая процедура.

Как инициировать процесс:

  1. Подготовить меддокументацию, включая:
    • диагноз по МКБ-10,
    • описание нарушений,
    • результаты обследований и выписки.
  2. Перевести документы на украинский язык и заверить перевод (консульства могут заверить бесплатно).
  3. Передать документы:
    • по почте в Украину,
    • или — лечащему врачу (включая онлайн).
  4. После получения — врач формирует направление.
    Экспертная группа в Украине рассматривает документы и определяет формат оценки:
    Заочная — если документы полные;
    Через телемедицину — если нужна дополнительная информация.

Что не принимается к рассмотрению
Документы, выданные на территории рф или рб, не принимаются ни при каких условиях.

Если возникают трудности
Рекомендуется обратиться в консульство или посольство Украины.

Как найти консульство:

  1. Перейти на сайт МИД Украины.
  2. Выбрать раздел «Посольства и консульства».
  3. Найти нужную страну и перейти на сайт представительства.
  4. Открыть раздел «Нотариальные действия» — там будет информация о заверении перевода.

Для тех, кто уже имеет справку МСЭК
Справки, выданные до введения новой системы, действительны до окончания их срока.
Повторная оценка не нужна без медицинских или юридических оснований — это предусмотрено Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования МСЭК и внедрения оценки повседневного функционирования».

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Минздрав Украина МСЕК инвалидность граница медицина

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