Украинцы за границей смогут дистанционно пройти оценку для оформления инвалидности

Граждане Украины, которые временно или постоянно находятся за пределами страны, могут пройти оценку повседневного функционирования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Украинцы имеют право на такую оценку, если у них есть признаки устойчивых или необратимых нарушений здоровья. Это право сохраняется независимо от страны пребывания.
Оценку можно пройти в следующих случаях:
Оценка для стран с международными соглашениями
Для украинцев, находящихся в странах, с которыми у Украины действуют международные договоры в сфере соцобеспечения и которые хотят получать выплаты по месту проживания, предусмотрена упрощённая процедура обмена меддокументами. Это позволяет пройти дистанционную оценку.
Перечень таких стран:
Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия, Чехия.
Как это работает:
• Передача медформуляров: уполномоченный орган страны пребывания (чаще всего орган соцстрахования или медобслуживания) направляет формуляры и меддокументы в Пенсионный фонд Украины.
• Передача в Центр оценки функционального состояния: Центр обеспечивает перевод материалов на украинский язык при необходимости. Экспертная команда рассматривает дело.
• Решение передаётся в ПФУ.
Уполномоченные органы договаривающихся стран:
• Португалия: Instituto da Seguranca Social, I.P. (ISS, IP), Centro Nacional de Pensões, Av. a 5 de Outubro 175, 1069-451 Lisboa, Portugal
• Испания: Dirección Provincial del INSS de Málaga, C/ Huescar, 4, 29007 Malaga, España
• Чехия: Česká Správa Sociálního Zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika
• Словакия: Sociálna poisťovňa (Ústredie), ul. 29 augusta 8, 813 63 Bratislava, Slovenská republika
• Болгария: Национален осигурителен институт, Дирекция "Международни спогодби", бул. Ал. Стамболийски, №62–64, София-1303
• Польша: Фонд социального страхования, Отделение в Жешуве, Отдел реализации международных договоров, Al. Piłsudskiego, 12, 35-075 Rzeszów, Polska
Что важно знать о международных договорах
Если человек находится в одной из стран с действующим соглашением, документы подаются в соответствии с его требованиями — в формате, утверждённом сторонами (например, формуляр SED).
Важно: международные договоры не регулируют порядок рассмотрения документов в Украине — этим занимается украинское законодательство.
Оценка проводится по общим правилам:
• Статья 69 Основ законодательства Украины о здравоохранении
• Порядок оценки повседневного функционирования, утверждённый постановлением КМУ от 15.11.2024 № 1338
Оценка для стран без договоров
Украинцы, проживающие в странах без межгосударственных соглашений, также могут пройти оценку. Применяется общая процедура.
Как инициировать процесс:
Что не принимается к рассмотрению
Документы, выданные на территории рф или рб, не принимаются ни при каких условиях.
Если возникают трудности
Рекомендуется обратиться в консульство или посольство Украины.
Как найти консульство:
Для тех, кто уже имеет справку МСЭК
Справки, выданные до введения новой системы, действительны до окончания их срока.
Повторная оценка не нужна без медицинских или юридических оснований — это предусмотрено Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования МСЭК и внедрения оценки повседневного функционирования».
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