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В Харькове горел рынок «Барабашово» после массированной атаки шахедов, фото и видео

08:48, 6 мая 2025
Сильный огонь охватил торговые площадки рынка.
В Харькове горел рынок «Барабашово» после массированной атаки шахедов, фото и видео
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Враг массированно атаковал Харьков шахедами, в результате чего вспыхнул сильный пожар на рынке "Барабашово" - самом большом рынке Украины.

Огонь охватил торговые площадки, дым от пожара на рынке был виден в разных районах Харькова. Об этом сообщает Суспильне Харьков.

На "Барабашово" было повреждено около 90 торговых объектов, сгорело - 20. Огонь распространился на 500 кв. м.

В общей сложности было зафиксировано 20 попаданий российских шахедов в четырех районах Харькова по восьми локациям. Известно о четырех раненых.

Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях атаки:

Шевченковский район. В результате падения обломков вспыхнула крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м.кв.

Холодногорский район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Горит автомобиль. Попадание второго беспилотника в землю. Поврежден жилой дом.

Киевский р-н. В результате удара горит здание ресторана.

Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

Фото: Суспильне Харьков

Фото и видео ГСЧС

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Харьков шахеды обстрел

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