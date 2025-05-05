Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Вчені виростили з людських клітин міні-мозок і змусили його керувати роботом — відео

21:11, 5 травня 2025
Міні-мозок цереброїд підключили до біоцифрового чипа.
Вчені виростили з людських клітин міні-мозок і змусили його керувати роботом — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вченим вдалося виростити з людських стовбурових клітин міні-мозок (цереброїд) і змусити його керувати роботом. Про це повідомляє видання Nature Biotechnology.

Нейробіологи та біоінженери використали для вирощування цереброїда індуковані плюрипотентні стовбурові клітини. Після цього мозок підключили до біоцифрового кремнієвого чипа, який здатен зчитувати нейронні імпульси й перетворювати їх на цифрові сигнали.

Створивши структуру, що імітує окремі ділянки кори головного мозку, вчені навчили її реагувати на світлові сигнали, коригувати рухи робота-маніпулятора, демонструвати подібність до короткочасної памʼяті.

Дослідники вважають, що в майбутньому це дозволить, наприклад, тестувати на живій людській тканині ліки від хвороби Альцгеймера або Паркінсона, а також створити технологію, здатну керувати протезами силою думки. Крім того, цереброїди можуть стати основою для систем штучного інтелекту нового покоління.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

штучний інтелект робот

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реєстр військовослужбовців з їх персональними даними все ж буде створено – законопроект розглянуть після вето Президента

Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Володимира Зеленського до законопроекту про створення Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними та автоматичну передачу до Міноборони даних про придатність військовозобов’язаних до служби.

Данило Гетманцев спростував, що податки підвищать після завершення воєнного стану

«Я неодноразово говорив про не підвищення податків ані зараз, ані потім» – заявив Данило Гетманцев.

Після провалу Мерца на голосуванні за канцлера Німеччини другий тур відклали – що далі

Другий тур голосування може відбутися 9 травня – FAZ.

Друга стадія конкурсу до загальних апеляційних судів відбудеться у 2027 році

У другий стадії конкурсу візьмуть участь кандидати, які залишаться без рекомендацій для призначення в апеляційні суди.

Мала Щурка на Малу Шурку, Тисалово на Тисолово – депутати ініціювали зміну назв населених пунктів

Олена Шуляк та колеги пропонують перейменувати низку сіл та селищ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області