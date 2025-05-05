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Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку йде у відставку

20:49, 5 травня 2025
Партія Марчел Чолаку також виходить із коаліції.
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку йде у відставку
Фото: digi24.ro
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Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку йде у відставку, а його партія виходить із коаліції після перемоги ультраправого кандидата Джордже Сіміона у 1-му турі виборів президента, пише BBC News.

«Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав у відставку, а його Соціал-демократична партія покине уряд після того, як кандидат від правого націоналізму переміг у першому турі президентських виборів», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що лідер «Альянсу за об'єднання румунів» (AUR) Джордж Сіміон, «євроскептик» вийшов у другий тур разом із мером Бухареста, центристом Нікушором-Даніелем Даном. Кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску посів третє місце.

«З огляду на те, що ця коаліція не виконала свого завдання і, отже, не заслуговує на довіру після голосування румунів, я запропоную своїм колегам, щоб Соціал-демократична партія вийшла з цієї коаліції. Якщо мої колеги проголосують за вихід, я, природно, піду з посади прем'єр-міністра», — сказав Чолаку.

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Румунія

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