Партия Марчела Чолаку также выходит из коалиции.

Фото: digi24.ro

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку уходит в отставку, а его партия выходит из коалиции после победы ультраправого кандидата Джордже Симиона в 1-м туре выборов президента, пишет BBC News.

«Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подал в отставку, а его Социал-демократическая партия покинет правительство после того, как кандидат от правого национализма победил в первом туре президентских выборов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидер «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордж Симион, «евроскептик», вышел во второй тур вместе с мэром Бухареста, центристом Никушором-Даниэлем Даном. Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску занял третье место.

«Учитывая, что эта коалиция не выполнила свою задачу и, следовательно, не заслуживает доверия после голосования румын, я предложу своим коллегам, чтобы Социал-демократическая партия вышла из этой коалиции. Если мои коллеги проголосуют за выход, я, естественно, уйду с поста премьер-министра», — заявил Чолаку.

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