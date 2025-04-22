Для роботів створили ШІ-ніс — тепер вони зможуть сприймати світ за допомогою нюху

Оснащені функцією виявлення запахів роботи зможуть приймати більш розумні й інтуїтивні рішення, які можуть змінити промисловість і повсякденне життя.

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Розробник медичних та оздоровчих технологій зі США встановив AI Nose на роботів японської компанії Ugo. Штучний інтелект дозволяє роботам відчути неприємності, інфекції та витоки газу раніше, ніж це можуть зробити люди, передає Interesting Engineering.

Видання зазначає, що був створений новий клас роботів, які можуть сприймати світ не лише за допомогою зору й слуху, а й за допомогою нюху, що дозволяє їм ухвалювати більш інтуїтивні й розумні рішення, які змінять промисловість, охорону здоров’я та повсякденне життя.

Установка, яка була завершена 9 квітня, знаменує собою перший випадок інтеграції цієї технології в гуманоїдного робота комерційного класу для використання в реальних умовах.

Цей прорив може відкрити новий шлях для робототехніки, штучного інтелекту та взаємодії людини й машини.

Що являє собою AI Nose

Система AI Nose від Ainos поєднує в собі високоточну матрицю газових датчиків, обробку сигналів у реальному часі та передові алгоритми штучного інтелекту для розпізнавання й оцифрування широкого спектра запахів, перетворюючи їх на унікальні «ідентифікатори запахів».

Ці ідентифікатори запахів дозволяють роботу визначати запахи та умови навколишнього середовища аналогічно людському нюху.

«Це знаменує собою поворотний момент для сенсорів на основі ШІ. Із додаванням нюху до сенсорного стеку роботи тепер можуть розуміти навколишнє середовище так, як раніше це було доступно лише живим істотам. На мою думку, це змінює правила гри для охорони здоров’я, промисловості та повсякденного життя», — сказав голова, президент і генеральний директор Ainos Чун-Сієн Цай.

Генеральний директор ugo Кен Мацуї назвав це великим кроком уперед у сфері сервісної робототехніки.

«Нюх — це ключовий відсутній елемент у сприйнятті робота. Інтегруючи AI Nose від Ainos, ми надаємо нашим роботам відсутнє чуття — те, яке змінить спосіб їх орієнтації й взаємодії з реальними просторами», — сказав він.

Реальні випробування

Тепер компанії перейдуть до наступної критичної фази розробки, яка включає проектування користувацького інтерфейсу (UI) та інтеграцію системи керування бекендом, а також точне налаштування сенсорних параметрів і логіки реагування. Прогнозований термін завершення цього етапу становить від 2 до 4 тижнів.

Після завершення етапу розробки система пройде випробування в реальних умовах експлуатації в активних середовищах, таких як комерційні будівлі та громадські простори.

Ці тести включатимуть демонстрацію виявлення запахів у реальному часі та сповіщення про безпеку, а також збір даних у реальному часі для глибинного навчання та тренування моделей ШІ. Команда також зосередиться на розробці застосунків для різних секторів, включаючи безпеку, догляд за людьми похилого віку, моніторинг гігієни та промислове використання.

«Ми працюємо швидко й точно. Приблизно через місяць після оголошення про наше партнерство з ugo ми перейшли до етапу установки, наблизивши AI Nose на один крок до реального розгортання. Ця віха відображає нашу відданість лідерству в оцифруванні запахів і розширенні сенсорного інтелекту робототехніки», — сказав Цай.

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