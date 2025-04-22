Шахраї від імені київської податкової розсилають листи з проханням надати гроші

Шахраї збирають «допомогу для ЗСУ» від імені податкової.

Фото: kuryer.if.ua

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Головне управління Державної податкової служби у місті Києві застерігає підприємців від шахраїв, які видають себе за представників податкової та вимагають гроші.

За інформацією ДПС, невідомі особи надсилають електронні та паперові листи, в яких просять надати одноразову фінансову допомогу нібито для закупівлі амуніції та обладнання для Збройних сил України. У зверненнях використовуються підроблені підписи посадовців і фальшиві печатки установи.

Також повідомляється, що шахраї можуть використовувати різні номери телефонів і банківські рахунки, зокрема картки, відкриті в різних фінансових установах.

У податковій наголошують: жоден працівник ДПС Києва не має стосунку до таких повідомлень, і посадові особи діють виключно в межах законодавства.

У разі отримання подібних звернень платників просять не реагувати, зберігати пильність і негайно повідомляти правоохоронні органи або відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Києві.

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