Внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном більше 30 днів – Верховний Суд пояснив, чи втратила вона право на виплату допомоги на проживання після повернення в Україну

Верховний Суд вказав умови, за яких виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам не продовжується у разі виїзду за кордон.

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Верховний Суд висловився про умови продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з 1 серпня 2023 року.

Так, виплата допомоги на проживання ВПО, починаючи з 1 серпня 2023 року, не продовжується за одночасного існування двох умов: перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном понад 30 календарних днів підряд станом на 15 липня 2023 року та неповернення в Україну станом на 1 серпня 2023 року.

Тобто, навіть у випадку перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном понад 30 календарних днів підряд станом на 15 липня 2023 року після її повернення в Україну до 1 серпня 2023 року виплата допомоги на проживання такій особі мала бути автоматично продовжена з 1 серпня 2023 року.

На це КАС ВС вказав у постанові від 24 березня 2025 року по справі 120/4864/24 щодо непризначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеній особі у вересні 2023 року.

Обставини справи

У квітні 2022 року позивачка після переїзду з Луганської області до Львова, була зареєстрована як внутрішньо переміщена особа та отримувала допомогу на проживання. З 11 червня 2023 року по 14 серпня 2023 року позивачка перебувала за кордоном.

Потім переїхала до села Берізки-Бершадські Вінницької області, де також була взята на облік як внутрішньо переміщена особа.

У вересні 2023 року вона звернулась до відповідача із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеній особі, однак отримала відмову. Підставою для відмови став факт перебування позивачки за кордоном понад 30 календарних днів (з 11 червня 2023 року) та неповернення в Україну станом на 1 серпня 2023 року.

Позивачка оскаржила цю відмову в суді, вважаючи її неправомірною. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено. Суди попередніх інстанцій виходили з того, що позивачка до 1 серпня 2023 року не повернулася в Україну, доказів того, що не могла повернутись з-за кордону не надала, а тому правових підстав для продовження виплати їй допомоги у відповідача не було.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд залишив касаційну скаргу жінки без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій без змін.

Як зазначив ВС, виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, починаючи з 1 серпня 2023 року, не продовжується за одночасного існування двох умов – це перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном понад 30 календарних днів підряд станом на 15 липня 2023 року та неповернення в Україну станом на 1 серпня 2023 року. Тобто навіть у випадку перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном понад 30 календарних днів підряд станом на 15 липня 2023 року, після її повернення в Україну до 1 серпня 2023 року, виплата допомоги на проживання такій особі мала бути автоматично продовжена з 1 серпня 2023 року.

Крім того, Суд надав оцінку аргументам позивачки щодо незворотності дії нормативно-правових актів у часі.

Позивачка вказувала, що факт перебування її за кордоном понад 30 календарних днів підряд є відносинами, які виникли до набуття чинності постановою Кабміну від 11 липня 2023 року №709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб».

Суд зазначив, що внутрішньо переміщеним особам, які станом на 15 липня 2023 року перебували за кордоном понад 30 календарних днів підряд та отримували допомогу на проживання, у період з 15 липня 2023 року (дня набрання чинності постановою № 709) до 1 серпня 2023 року Урядом фактично було надано час повернутись в Україну з метою продовження виплати їм допомоги на проживання.

Зважаючи на те, що позивачка до 1 серпня 2023 року не повернулася в Україну доказів на підтвердження того, що вона не могла повернутись з-за кордону нею не надано, а тому правових підстав для продовження виплати їй допомоги на проживання з вказаної дати у відповідача не було.

Враховуючи викладене, під час розгляду справи, Суд не встановив ретроспективної дії нормативно-правових актів, що регулюють дані спірні правовідносини, зокрема, постанови №709.

Автор: Наталя Мамченко

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