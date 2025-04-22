Внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 дней – Верховный Суд разъяснил, утратило ли оно право на выплату пособия на проживание после возвращения в Украину

Верховный Суд указал условия, при которых выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам не продлевается в случае выезда за границу.

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Верховный Суд высказался об условиях продления выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам с 1 августа 2023 года.

Так, выплата пособия на проживание ВПЛ, начиная с 1 августа 2023 года, не продлевается при одновременном выполнении двух условий: пребывание внутренне перемещенного лица за границей более 30 календарных дней подряд по состоянию на 15 июля 2023 года и невозвращение в Украину по состоянию на 1 августа 2023 года.

То есть, даже если внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 календарных дней подряд по состоянию на 15 июля 2023 года, после его возвращения в Украину до 1 августа 2023 года выплата пособия на проживание такому лицу должна была быть автоматически продлена с 1 августа 2023 года.

На это Кассационный административный суд Верховного Суда указал в постановлении от 24 марта 2025 года по делу № 120/4864/24 относительно неназначения пособия на проживание внутренне перемещенному лицу в сентябре 2023 года.

Обстоятельства дела

В апреле 2022 года истица, переехав из Луганской области во Львов, была зарегистрирована как внутренне перемещенное лицо и получала пособие на проживание. С 11 июня 2023 года по 14 августа 2023 года истица находилась за границей.

Затем она переехала в село Березки-Бершадские Винницкой области, где также была зарегистрирована как внутренне перемещенное лицо.

В сентябре 2023 года она обратилась к ответчику с заявлением о предоставлении пособия на проживание внутренне перемещенному лицу, но получила отказ. Основанием для отказа стало пребывание истицы за границей более 30 календарных дней (с 11 июня 2023 года) и невозвращение в Украину по состоянию на 1 августа 2023 года.

Истица обжаловала этот отказ в суде, считая его неправомерным. Решением окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного административного суда, в удовлетворении иска было отказано. Суды предыдущих инстанций исходили из того, что истица не вернулась в Украину до 1 августа 2023 года, доказательств того, что она не могла вернуться из-за границы, не предоставила, а потому правовых оснований для продления выплаты пособия у ответчика не было.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд оставил кассационную жалобу женщины без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций – без изменений.

Как отметил Верховный Суд, выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам, начиная с 1 августа 2023 года, не продлевается при одновременном выполнении двух условий: пребывание внутренне перемещенного лица за границей более 30 календарных дней подряд по состоянию на 15 июля 2023 года и невозвращение в Украину по состоянию на 1 августа 2023 года. То есть, даже если внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 календарных дней подряд по состоянию на 15 июля 2023 года, после его возвращения в Украину до 1 августа 2023 года выплата пособия на проживание такому лицу должна была быть автоматически продлена с 1 августа 2023 года.

Кроме того, Суд оценил аргументы истицы относительно необратимости действия нормативно-правовых актов во времени.

Истица указывала, что факт ее пребывания за границей более 30 календарных дней подряд относится к отношениям, возникшим до вступления в силу постановления Кабинета Министров от 11 июля 2023 года № 709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц».

Суд отметил, что внутренне перемещенным лицам, которые по состоянию на 15 июля 2023 года находились за границей более 30 календарных дней подряд и получали пособие на проживание, в период с 15 июля 2023 года (день вступления в силу постановления № 709) до 1 августа 2023 года Правительство фактически предоставило время для возвращения в Украину с целью продления выплаты пособия на проживание.

Учитывая, что истица не вернулась в Украину до 1 августа 2023 года и не предоставила доказательств того, что она не могла вернуться из-за границы, правовых оснований для продления выплаты ей пособия на проживание с указанной даты у ответчика не было.

На основании изложенного, при рассмотрении дела Суд не установил ретроспективного действия нормативно-правовых актов, регулирующих спорные правоотношения, в частности постановления №709.

Автор: Наталя Мамченко

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