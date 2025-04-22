Мошенники от имени киевской налоговой рассылают письма с просьбой предоставить деньги

Главное управление Государственной налоговой службы в городе Киеве предостерегает предпринимателей от мошенников, которые выдают себя за представителей налоговой и требуют деньги.
По информации ГНС, неизвестные лица присылают электронные и бумажные письма, в которых просят предоставить одноразовую финансовую помощь якобы для закупки амуниции и оборудования для Вооруженных сил Украины. В обращениях используются поддельные подписи должностных лиц и фальшивые печати учреждения.
Также сообщается, что мошенники могут использовать различные номера телефонов и банковские счета, в частности карты, открытые в различных финансовых учреждениях.
В налоговой подчеркивают: ни один работник ГНС Киева не имеет отношения к таким сообщениям, и должностные лица действуют исключительно в рамках законодательства.
В случае получения подобных обращений плательщиков просят не реагировать, сохранять бдительность и немедленно сообщать в правоохранительные органы или отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Киеве.
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