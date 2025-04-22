Для роботов создали ИИ-нос — теперь они смогут воспринимать мир с помощью обоняния

Оснащенные функцией обнаружения запахов роботы смогут принимать более разумные и интуитивные решения, которые могут изменить промышленность и повседневную жизнь.

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Разработчик медицинских и оздоровительных технологий из США установил AI Nose на роботов японской компании Ugo. Искусственный интеллект позволяет роботам учуять неприятности, инфекции и утечки газа раньше, чем это могут сделать люди, передает Interestingeng Ineering.

Издание отмечает, что был создан новый класс роботов, которые могут воспринимать мир не только с помощью зрения и слуха, но и с помощью обоняния, что позволяет им принимать более интуитивные и разумные решения, которые изменят промышленность, здравоохранение и повседневную жизнь.

Установка, завершенная 9 апреля, знаменует собой первый случай интеграции данной технологии в гуманоидного робота коммерческого класса для использования в реальных условиях.

Этот прорыв может открыть новый путь для робототехники, искусственного интеллекта и взаимодействия человека и машины.

Что представляет собой AI Nose

Система AI Nose от Ainos объединяет в себе высокоточную матрицу газовых датчиков, обработку сигналов в реальном времени и передовые алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания и оцифровки широкого спектра запахов, превращая их в уникальные «идентификаторы запахов».

Эти идентификаторы запахов позволяют роботу определять запахи и условия окружающей среды аналогично человеческому обонянию.

«Это знаменует собой поворотный момент для сенсоров на основе ИИ. С добавлением обоняния к сенсорному стеку роботы теперь могут понимать окружающую среду способами, ранее доступными только живым существам. По моему мнению, это меняет правила игры для здравоохранения, промышленности и повседневной жизни», — сказал председатель, президент и генеральный директор Ainos Чун-Сиен Цай.

Генеральный директор ugo Кен Мацуи назвал это большим шагом вперед в сфере сервисной робототехники.

«Обоняние — это ключевой недостающий элемент в восприятии робота. Интегрируя AI Nose от Ainos, мы даем нашим роботам недостающее чувство — то, которое изменит то, как они ориентируются и взаимодействуют с реальными пространствами», - сказал он.

Реальные испытания

Теперь компании перейдут к следующей критической фазе разработки, которая включает в себя проектирование пользовательского интерфейса (UI) и интеграцию системы управления бэкэндом, а также тонкую настройку сенсорных параметров и логики реагирования. Прогнозируемый срок завершения этого этапа составляет от 2 до 4 недель.

После завершения этапа разработки система пройдет испытания в реальных условиях эксплуатации в активных средах, таких как коммерческие здания и общественные пространства.

Эти тесты будут включать демонстрацию обнаружения запахов в реальном времени и оповещения о безопасности, а также сбор данных в реальном времени для глубокого обучения и обучения моделей ИИ. Команда также сосредоточится на разработке приложений для различных секторов, включая безопасность, уход за пожилыми людьми, мониторинг гигиены и промышленное использование.

«Мы работаем быстро и точно. Примерно через месяц после объявления о нашем партнерстве с ugo мы перешли к этапу установки, приблизив AI Nose на один шаг к реальному развертыванию. Эта веха отражает нашу приверженность лидерству в оцифровке запахов и расширению сенсорного интеллекта робототехники», — сказал Цай.

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