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Ученые вырастили из человеческих клеток мини-мозг и заставили его управлять роботом — видео

21:11, 5 мая 2025
Мини-мозг цереброид подключили к биоцифровому чипу.
Ученые вырастили из человеческих клеток мини-мозг и заставили его управлять роботом — видео
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Ученым удалось вырастить из человеческих стволовых клеток мини-мозг (цереброид) и заставить его управлять роботом. Об этом сообщает издание Nature Biotechnology.

Нейробиологи и биоинженеры использовали для выращивания цереброида индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. После этого мозг подключили к биоцифровому кремниевому чипу, который способен считывать нейронные импульсы и преобразовывать их в цифровые сигналы.

Создав структуру, имитирующую отдельные участки коры головного мозга, ученые научили ее реагировать на световые сигналы, корректировать движения робота-минупулятора, демонстрировать подобие краткосрочной памяти.

Исследователи считают, что в будущем, это позволит, например, тестировать на живой человеческой ткани лекарства от болезней Альцгеймера или Паркинсона и даже создать технологию, которая сможет управлять протезами силой мысли. Также цереброиды могут стать основной для систем искусственного интеллекта нового поколения.

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