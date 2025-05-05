Ізраїль завдав потужного авіаудару по Ємену, — відео

Для удару Ізраїль задіяв десятки літаків.

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Повітряні сили Ізраїлю здійснили атаку на Ємен. Удари були завдані по портовому місту Ходейда та іншим об’єктам, пише Walla.

За словами одного з ізраїльських чиновників, були атаковані об'єкти в порту Ходейди і великий завод хуситів. Для удару Ізраїль задіяв десятки літаків. Атака була здійснена в координації зі США.

За даними арабських ЗМІ, загалом Ізраїль атакував 9 цілей. Загалом Ізраїль використав 48 ракет.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 4 травня єменські хусити завдали удару балістичною ракетою по аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі. Після цього у Ізраїлі обіцяли помститися за атаку.

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