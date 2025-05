Хусити вдарили балістичною ракетою по аеропорту в Ізраїлі, відео

У неділю, 4 травня, єменські хусити вдарили балістичною ракетою по аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі, пише The Times of Israel.

Ракета хуситів впала у невеликий ліс, що прилягає до під'їзної дороги в межах периметра аеропорту. Аеропорт на певний час призупиняв роботу, але наразі відновив прийом літаків.

За попередніми данинами, внаслідок атаки постраждали шестеро осіб. Серед поранених двоє чоловіків 50 та 64 років, а також четверо жінок віком 22, 34, 38 та 54 роки. Ще у двох людей гостра реакція на стрес.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац після ракетної атаки хуситів заявив: «Хто б не завдав нам шкоди, ми завдамо йому семикратного удару».

Footage shows the moment of the Houthis ballistic missile impact in the area of Ben Gurion Airport this morning. pic.twitter.com/fMbijXsv8p