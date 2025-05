Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту в Израиле, видео

В воскресенье, 4 мая, йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле, пишет The Times of Israel.

Ракета хуситов упала в небольшой лес, примыкающий к подъездной дороге в пределах периметра аэропорта. Аэропорт на некоторое время приостанавливал работу, но в настоящее время возобновил прием самолетов.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Среди раненых — двое мужчин 50 и 64 лет, а также четыре женщины в возрасте 22, 34, 38 и 54 лет. У двух других человек зафиксирована острая стрессовая реакция.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после ракетной атаки хуситов заявил: «Кто бы ни причинил нам вред, мы нанесем ему семикратный удар».

Footage shows the moment of the Houthis ballistic missile impact in the area of Ben Gurion Airport this morning. pic.twitter.com/fMbijXsv8p