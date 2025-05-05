Израиль нанес мощный авиаудар по Йемену — видео

Для удара Израиль задействовал десятки самолетов.

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Йемену. Удары были нанесены по портовому городу Ходейда и другим объектам, сообщает Walla.

По словам одного из израильских чиновников, были атакованы объекты в порту Ходейды и крупный завод хуситов. Для удара Израиль задействовал десятки самолетов. Атака была осуществлена в координации с США.

По данным арабских СМИ, всего Израиль атаковал 9 целей. Всего было использовано 48 ракет.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 4 мая йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. После этого в Израиле обещали отомстить за атаку.

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