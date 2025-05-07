Індія атакувала Пакистан ракетами та оголосила про початок операції Синдур, фото і відео

Індія оголосила про початок операції Синдур проти Пакистану, завдавши ракетних ударів по «терористичній інфраструктурі» як на території Пакистану, так і в підконтрольному йому Кашмірі.

Фото: CNN

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У ніч проти середи, 7 травня, Індія оголосила про початок військової операції «Синдур» проти Пакистану, під час якої завдала ракетних ударів по об'єктах, які назвала «терористичною інфраструктурою» на пакистанській території та в контрольованому Пакистаном Кашмірі. Про це повідомляють Reuters, AFP та The Guardian.

У повідомленні в соцмережі Х армія Індії зазначила: «Справедливість здійснено. Слава Індії».

За даними уряду Індії, в межах операції було вражено дев’ять цілей.

«Деякий час тому індійські збройні сили розпочали операцію “Синдур”, завдаючи ударів по терористичній інфраструктурі в Пакистані та окупованому Пакистаном Джамму і Кашмірі, звідки планувалися і координувалися теракти проти Індії», — йдеться в офіційній заяві.

Представники індійських збройних сил наголосили, що ударам піддалися виключно бойовики, а не підрозділи пакистанської армії. Також підкреслюється, що атаки були «цілеспрямованими, виваженими і не мали на меті загострення конфлікту».

У відповідь пакистанський міністр оборони Хаваджа Асіф повідомив, що внаслідок індійських ударів по підконтрольній Пакистану території загинули мирні мешканці, зокрема жінки та діти. За даними AFP, підтверджено загибель щонайменше трьох цивільних, серед яких одна дитина.

Речник пакистанських збройних сил заявив, що ракети влучили в три населені пункти, зокрема два в пакистанському Кашмірі. Щонайменше двоє людей загинули, понад десять отримали поранення.

Також було заявлено, що пакистанські ВПС оперативно зреагували на атаку — системи ППО були активовані, і проникнення індійських літаків у повітряний простір вдалося відвернути.

Пакистан категорично заперечує версію Індії щодо характеру цілей: міністр оборони наполягає, що всі об'єкти, які зазнали удару, були цивільними.

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф засудив атаку: «Підступний ворог боягузливо атакував 5 мирних об'єктів у Пакистані».

Він також назвав дії Індії «актом війни» та пообіцяв «повну та сильну відповідь».

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