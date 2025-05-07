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Индия атаковала Пакистан ракетами и объявила о начале операции Синдур, фото и видео

08:12, 7 мая 2025
Индия объявила о начале операции Синдур против Пакистана, нанеся ракетные удары по «террористической инфраструктуре» как на территории Пакистана, так и в подконтрольном ему Кашмире.
Индия атаковала Пакистан ракетами и объявила о начале операции Синдур, фото и видео
Фото: CNN
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В ночь на среду, 7 мая, Индия объявила о начале военной операции «Синдур» против Пакистана, в ходе которой нанесла ракетные удары по объектам, которые назвала «террористической инфраструктурой» на пакистанской территории и в контролируемом Пакистаном Кашмире. Об этом сообщают Reuters, AFP и The Guardian.

В сообщении индийской армии в социальной сети X говорится: «Справедливость свершилась. Слава Индии».

Согласно заявлению индийского правительства, в рамках операции были поражены девять целей.

«Некоторое время назад индийские вооружённые силы начали операцию «Синдур», нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и координировались теракты против Индии», — говорится в официальном сообщении.

Представители индийских вооружённых сил подчеркнули, что целями ударов были исключительно боевики, а не подразделения пакистанской армии. Также отмечается, что атаки были «точечными, взвешенными и не имели цели обострения конфликта».

В ответ министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что в результате индийских ударов по подконтрольной Пакистану территории погибли мирные жители, в том числе женщины и дети. По данным AFP, подтверждена гибель по меньшей мере трёх гражданских лиц, среди которых — один ребёнок.

Представитель пакистанских вооружённых сил заявил, что ракеты поразили три населённых пункта, включая два в пакистанском Кашмире. По меньшей мере двое человек погибли, более десяти получили ранения.

Также сообщается, что военно-воздушные силы Пакистана оперативно отреагировали на нападение — были активированы системы ПВО, и вторжение индийских самолётов в воздушное пространство удалось предотвратить.

Пакистан категорически отвергает утверждения Индии о характере целей: министр обороны настаивает, что все объекты, подвергшиеся ударам, были гражданскими.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил атаку: «Коварный враг трусливо атаковал 5 мирных объектов в Пакистане».

Он также назвал действия Индии «актом войны» и пообещал «полный и мощный ответ».

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война Индия

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