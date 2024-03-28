Договори про будівництво нового житла, завершення недобудованого чи реконструкцію пошкодженого будуть укладатися через онлайн-аукціони

У Комітеті стверджують, що цей законопроект ліквідує корупційну схему з привласнення державних та комунальних земель під будівництво.

Верховна Рада готується розглянути законопроект 11069, за яким договори про будівництво нового житла, завершення недобудованого чи реконструкцію пошкодженого на землях державної та комунальної власності будуть укладатись із переможцями прозорих та конкурентних онлайн-аукціонів у дворівневій електронній торговій системі. Про це повідомив заступник Голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Йдеться про законопроект щодо підвищення ефективності розпорядження державним та комунальним майном та процесів відновлення.

За словами Мовчана, законопроект ліквідує корупційну схему – з привласнення державних та комунальних земель під будівництво.

«Наразі відсутні єдині для всіх правила, критерії та процедури для відбору забудовників, які за договором на ділянках державної та комунальної власності будують житло. Частину такого житла держава та громади використовують для задоволення соціальних потреб. Сьогодні приватні забудовники можуть отримувати таке право непрозоро, без проведення конкурсів і, відповідно, без справедливої компенсації за використання державних і комунальних земель.

Один із показових прикладів - Пуща-Водиця, де понад 300 га землі були без конкурсу передані забудовникові, який натомість пообіцяв державі «аж» 5% квартир від житлового фонду. У підсумку держава втратила право отримувати відсоток від комерційного та нежитлового майна. Рахункова палата за цим кейсом нарахувала близько 40 млрд грн збитків, завданих державі», зазначив депутат.

Отже, пропонується укладати такі договори через онлайн-аукціони у дворівневій електронній торговій системі.

Загалом, пропонується:

- змінити механізм визначення гарантійного внеску, якщо хоча б один аукціон з продажу об’єкта приватизації визнаний таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 цього Закону;

- узгодити норми Закону «Про приватизацію державного і комунального майна» та Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів щодо питань розподілу гарантійних внесків переможців аукціону, що не виконали вимоги, встановлені до них законодавством;

- удосконалити підхід приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду, доповнивши його положеннями щодо надання переважного права орендаря та надання йому можливості придбання орендованого об’єкта (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, що є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону, а у разі не реалізації орендарем свого переважного права, компенсації йому вартості здійснених невід’ємних поліпшень в порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України;

- передбачити, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи, організації, інші суб'єкти господарювання державного сектора економіки, комунального сектора економіки укладають договори, що передбачають здійснення забудови або відновлення житлових будинків, а також будівель, споруд, зокрема нове будівництво, добудову об’єктів незавершеного будівництва, реконструкцію, та здійснюють відбір сторони таких договорів на конкурентних засадах за результатами електронних аукціонів у порядку, встановленому Урядом.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.