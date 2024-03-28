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Договоры о строительстве нового жилья, завершении недостроенного или реконструкции поврежденного будут заключаться через онлайн-аукционы

07:55, 28 марта 2024
В Комитете утверждают, что этот законопроект ликвидирует коррупционную схему по присвоению государственных и коммунальных земель под строительство.
Договоры о строительстве нового жилья, завершении недостроенного или реконструкции поврежденного будут заключаться через онлайн-аукционы
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Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект 11069, согласно которому договоры о строительстве нового жилья, завершении недостроенного или реконструкции поврежденного на землях государственной и коммунальной собственности будут заключаться с победителями прозрачных и конкурентных онлайн-аукционов в двухуровневой электронной торговой системе. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

Речь идет о законопроекте про повышение эффективности распоряжения государственным и коммунальным имуществом и процессов восстановления.

По словам Мовчана, законопроект ликвидирует коррупционную схему – по присвоению государственных и коммунальных земель под строительство.

«В настоящее время отсутствуют единые для всех правила, критерии и процедуры для отбора застройщиков, которые по договору на участках государственной и коммунальной собственности строят жилье. Часть такого жилья государство и общины используют для удовлетворения социальных нужд. Сегодня частные застройщики могут получать такое право непрозрачно, без проведения конкурсов и соответственно без справедливой компенсации за использование государственных и коммунальных земель.

Один из показательных примеров – Пуща-Водица, где более 300 га земли были без конкурса переданы застройщику, который пообещал государству «аж» 5% квартир от жилого фонда. В результате государство потеряло право получать процент от коммерческого и нежилого имущества. Счетная палата по этому кейсу насчитала около 40 млрд грн ущерба, нанесенного государству», отметил депутат.

Итак, предлагается заключать такие договоры через онлайн-аукционы в двухуровневой электронной торговой системе.

В целом предлагается:

- изменить механизм определения гарантийного взноса, если хотя бы один аукцион по продаже объекта приватизации признан несостоявшимся, в случаях, предусмотренных абзацем третьим части шестой статьи 15 настоящего Закона;

- согласовать нормы Закона «О приватизации государственного и коммунального имущества» и Хозяйственного кодекса Украины, других нормативно-правовых актов по вопросам распределения гарантийных взносов победителей аукциона, не выполнивших требования, установленные законодательством;

- усовершенствовать подход приватизации объектов государственной и коммунальной собственности, переданных в аренду, дополнив его положениями о предоставлении преимущественного права арендатора и предоставлении ему возможности приобретения арендованного объекта (здания, сооружения, нежилого помещения) по цене, которая является самой большой из предложенных участниками аукциона, а случае не реализации арендатором своего преимущественного права, компенсации ему стоимости осуществленных неотъемлемых улучшений в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины;

- предусмотреть, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, другие хозяйствующие субъекты государственного сектора экономики, коммунального сектора экономики заключают договоры, предусматривающие осуществление застройки или восстановления жилых домов, а также зданий, сооружений , в частности новое строительство, достройку объектов незавершенного строительства, реконструкцию и осуществляют отбор стороны таких договоров на конкурентных началах по результатам электронных аукционов в порядке, установленном Правительством.

Автор: Наталья Мамченко

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