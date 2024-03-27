Впервые с 2022 года: россияне ударили по Харькову авиабомбами

Враг ударил авиабомбами по Шевченковскому району Харькова.

Фото: Сергей Болвинов / facebook.com

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В среду, 27 марта, российские оккупанты нанесли удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, россияне впервые по Харькову нанесли удар именно управляемым боеприпасом большого калибра.

Заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что по Харькову ударили авиабомбами – впервые с 2022-го года.

Под ударом находился Шевченковский район города.

«Это УМПБ Д-30 СН, сделанный на базе ФАБ-250. Есть два прилета – первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов», - заявил он.

Болвинов добавил, что на месте работают все службы, началась спасательная операция.

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