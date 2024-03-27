Вперше з 2022 року: росіяни вдарили по Харкову авіабомбами

Ворог вдарив авіабомбами по Шевченківському району Харкова.

Фото: Сергій Болвінов / facebook.com

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У середу, 27 березня, російські окупанти завдали удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни вперше по Харкову завдали удару саме керованим боєприпасом великого калібру.

Заступник начальника ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов заявив, що по Харкову вдарили авіабомбами - вперше з 2022-го року.

Під ударом був Шевченківський район міста.

«Це УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі ФАБ-250. Є два прильоти - перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків», - заявив він.

Болвінов додав, що на місці працюють усі служби, почалася рятувальна операція.

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