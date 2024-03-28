На Одещині підрядників підозрюють у привласненні 3,7 млн грн, виділених на відновлення енергоінфраструктури

Підозрювані, які мали укладений договір з НЕК «Укренерго» на відновлювальні роботи, штучно завищили вартість транспортування двох автотрансформаторів, які вже були доставлені на місце.

На Одещині двох керівників підрядних компаній підозрюють у привласненні 3,7 млн грн, виділених на відновлення енергоінфраструктури після російських обстрілів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрювані заволоділи державними коштами виділеними на відновлення енергетичної інфраструктури регіону, яка була пошкоджена через російські обстріли взимку минулого року.

З’ясовано, що НЕК «Укренерго», з метою ліквідації наслідків ракетних обстрілів, уклало договір з підрядною організацією для здійснення будівельно-монтажних відновлювальних робіт електричного обладнання. За договором необхідно було виконати роботи з демонтажу та переміщення двох автотрансформаторів для заміни пошкоджених та їх підключення.

В якості субпідрядної організації, для залізничних перевезень, підрядник залучив раніше знайомого директора логістичної компанії, з яким мав договір транспортного експедирування.

Підозрювані, достеменно знаючи, що автотрансформатори вже перевезено територією Одеської області, внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо вартості їх транспортування та послуг з міжнародних перевезень, які фактично не виконувались.

Внаслідок таких дій державному підприємству завдано понад 3,7 млн грн збитків.

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