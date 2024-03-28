Практика судів
  1. В Україні

На Одещині підрядників підозрюють у привласненні 3,7 млн грн, виділених на відновлення енергоінфраструктури

07:34, 28 березня 2024
Підозрювані, які мали укладений договір з НЕК «Укренерго» на відновлювальні роботи, штучно завищили вартість транспортування двох автотрансформаторів, які вже були доставлені на місце.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині двох керівників підрядних компаній підозрюють у привласненні 3,7 млн грн, виділених на відновлення енергоінфраструктури після російських обстрілів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрювані заволоділи державними коштами виділеними на відновлення енергетичної інфраструктури регіону, яка була пошкоджена через російські обстріли взимку минулого року.

З’ясовано, що НЕК «Укренерго», з метою ліквідації наслідків ракетних обстрілів, уклало договір з підрядною організацією для здійснення будівельно-монтажних відновлювальних робіт електричного обладнання. За договором необхідно було виконати роботи з демонтажу та переміщення двох автотрансформаторів для заміни пошкоджених та їх підключення.

В якості субпідрядної організації, для залізничних перевезень, підрядник залучив раніше знайомого директора логістичної компанії, з яким мав договір транспортного експедирування.

Підозрювані, достеменно знаючи, що автотрансформатори вже перевезено територією Одеської області, внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо вартості їх транспортування та послуг з міжнародних перевезень, які фактично не виконувались.

Внаслідок таких дій державному підприємству завдано понад 3,7 млн грн збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді про повернення скарги на повідомлення про підозру підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Апеляційний суд відмовив захиснику у відкритті апеляційного провадження за скаргою на рішення слідчого судді, який повернув скаргу на повідомлення про підозру.

Верховний Суд визначив, чи можна закрити кримінальну справу, де потерпілий вказує на конкретну особу, що вчинила злочин стосовно нього, з підстави невстановлення порушника

Верховний Суд: Закриття кримінального провадження, у якому потерпілий, зазначаючи про те, що кримінальне правопорушення вчинено конкретними особами, на яких безпосередньо вказує органу досудового розслідування, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК є істотним порушенням вимог КПК.

Договори про будівництво нового житла, завершення недобудованого чи реконструкцію пошкодженого будуть укладатися через онлайн-аукціони

У Комітеті стверджують, що цей законопроект ліквідує корупційну схему з привласнення державних та комунальних земель під будівництво.

До парламенту внесли законопроект про строк звернення працівника до суду з позовом про стягнення зарплати

Пропонується встановити для працівників необмежений строк звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати.

Мобілізація буде з 25 років, а не з 18 – Міноборони пояснило, що 18-річні зможуть обрати час проходження базової військової служби

Мобілізації з 18 років не буде – Міноборони пояснило, що 18-річні отримають відстрочку.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді