В Одесской области подрядчиков подозревают в присвоении 3,7 млн грн, выделенных на восстановление энергоинфраструктуры

Подозреваемые, имевшие заключенный договор с НЭК «Укрэнерго» на восстановительные работы, искусственно завысили стоимость транспортировки двух автотрансформаторов, которые уже были доставлены на место.

В Одесской области двух руководителей подрядных компаний подозревают в присвоении 3,7 млн грн, выделенных на восстановление энергоинфраструктуры после российских обстрелов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что подозреваемые завладели государственными средствами, выделенными на восстановление энергетической инфраструктуры региона, которая была повреждена из-за российских обстрелов зимой прошлого года.

Установлено, что НЭК «Укрэнерго», с целью ликвидации последствий ракетных обстрелов, заключило договор с подрядной организацией для осуществления строительно-монтажных восстановительных работ электрического оборудования. По договору необходимо было выполнить работы по демонтажу и перемещению двух автотрансформаторов для замены поврежденных и их подключения.

В качестве субподрядной организации для железнодорожных перевозок подрядчик привлек ранее знакомого директора логистической компании, с которым имел договор транспортного экспедирования.

Подозреваемые, точно зная, что автотрансформаторы уже перевезены по территории Одесской области, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения о стоимости их транспортировки и услуг по международным перевозкам, которые фактически не выполнялись.

В результате таких действий государственному предприятию нанесено более 3,7 млн грн ущерба.

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