В Киеве из-за столкновения с автомобилем загорелся мопед, видео

Из-за столкновения с автомобилем Audi загорелся мопед.

В Киеве инспекторы помогли потушить горящий мопед в Киеве. Как отметили в Патрульной полиции Киева, 26 марта поступило сообщение о ДТП с травмированными на Брестском проспекте. Заявитель рассказал, что из-за столкновения с автомобилем Audi загорелся мопед.

На место происшествия патрульные отвели участников происшествия на безопасное расстояние, а пострадавшего передали врачам. После чего с помощью огнетушителя начали тушить пожар.

Также на помощь прибыли и спасатели, которые окончательно обуздали возгорание.

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