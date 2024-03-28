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Ущерб более 600 тысяч: на Харьковщине будут судить лесника, из-за халатности которого вырубили ценные породы деревьев

07:17, 28 марта 2024
Незаконно было вырублено более полусотни деревьев.
Ущерб более 600 тысяч: на Харьковщине будут судить лесника, из-за халатности которого вырубили ценные породы деревьев
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В Харьковской области направили в суд обвинительный акт в отношении мастера леса, допустившего незаконные рубки ценных пород деревьев. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, мастер леса Зачепиловского лесничества государственного предприятия "Красноградское лесное хозяйство" не осуществил государственный контроль за соблюдением требований лесного законодательства и не обеспечил охрану леса от незаконных рубок.

Лесхоз выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных, сухостойных, отмирающих и ослабленных деревьев.

Впрочем, вместе с сухостоем вырубали абсолютно здоровые деревья. Что бы прекратить мастер леса, который проигнорировал свои должностные обязанности, позволив таким образом спилить и вывезти из леса ценную древесину.

Таким образом, незаконно вырубили более полусотни деревьев. Это 600 тыс. грн ущерба для государства.

Мастера леса будут судить в Красноградском районном суде Харьковской области.

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