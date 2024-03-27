С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь будет возможно только через онлайн-систему

С 1 апреля в Украину вступают в силу новые правила завоза гуманитарной помощи.

Фото: goloskarpat.info

Министерство социальной политики Украины сообщило, что с 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину можно будет только с использованием онлайн-портала.

Переходный период, позволявший использовать бумажные декларации, завершается.

В ведомстве отмечают, что цифровой механизм позволит избавиться от бумаг и злоупотреблений при завозе и распределении гуманитарной помощи. А еще – позволит фондам и общественным организациям сохранять всю историю завоза гуманитарной помощи в одном месте.

Отмечается, что процедура ввоза и учета гуманитарки станет более удобной и прозрачной для всех: государства, фондов и волонтеров, получающих помощь организаций.

В то же время, в ведомстве напомнили, что до 1 апреля еще действует переходный период, по которому получатели гуманитарной помощи могут выбирать один из двух вариантов ее завоза и учета – бумажный или цифровой.

Подробную инструкцию по использованию системы можно найти по ссылке. Также по ссылке можно найти ответы на вопросы, которые чаще всего возникали при введении новых правил.

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