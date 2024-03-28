Возможно ли оформить переуступку налогового долга: разъяснение

В ГНС отмечают, что переуступка долга возможна, когда гарантами полного и своевременного погашения денежных обязательств налогоплательщика есть другие лица, если такое право предусмотрено НКУ.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области сообщает, возможно ли оформить переуступку налогового долга.

Отмечается, что согласно п. 87.7 ст. 87 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) запрещается какая-либо уступка денежного обязательства или налогового долга налогоплательщика третьим лицам.

Положение п. 87.7 ст. 87 НКУ не распространяются на случаи, когда гарантами полного и своевременного погашения денежных обязательств налогоплательщика есть другие лица, если такое право предусмотрено НКУ.

Ранее мы писали, можно ли погасить долг по уплате ЕСВ за счет возврата по ошибке или излишне уплаченных налогов.

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