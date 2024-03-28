Чи можливо оформити переуступку податкового боргу: розʼяснення

У ДПС зазначають, що переуступка боргу можлива, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податків є інші особи, якщо таке право передбачено ПКУ.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, чи можливо оформити переуступку податкового боргу.

Зазначається, що згідно з п. 87.7 ст. 87 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам.

Положення п. 87.7 ст. 87 ПКУ не поширюються на випадки, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податків є інші особи, якщо таке право передбачено ПКУ.

Раніше ми писали, чи можна погасити борг зі сплати ЄСВ за рахунок повернення помилково або надміру сплачених податків.

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