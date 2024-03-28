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Чи можливо оформити переуступку податкового боргу: розʼяснення

07:00, 28 березня 2024
У ДПС зазначають, що переуступка боргу можлива, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податків є інші особи, якщо таке право передбачено ПКУ.
Чи можливо оформити переуступку податкового боргу: розʼяснення
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Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, чи можливо оформити переуступку податкового боргу. 

Зазначається, що згідно з п. 87.7 ст. 87 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам.

Положення п. 87.7 ст. 87 ПКУ не поширюються на випадки, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податків є інші особи, якщо таке право передбачено ПКУ.

Раніше ми писали, чи можна погасити борг зі сплати ЄСВ за рахунок повернення помилково або надміру сплачених податків. 

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