З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу буде можливо тільки через онлайн-систему

З 1 квітня в Україні вступають в силу нові правила завезення гуманітарної допомоги.

Фото: goloskarpat.info

Міністерство соціальної політики України повідомило, що з 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України можна буде лише з використанням онлайн-порталу.

Перехідний період, який дозволяв використовувати паперові декларації, завершується.

У відомстві зазначають, що цифровий механізм дозволить позбутись паперів і зловживань під час завезення та розподілу гуманітарної допомоги. А ще – дасть можливість фондам та громадським організаціям зберігати всю історію завезення гуманітарної допомоги в одному місці.

Наголошується, що процедура ввезення та обліку гуманітарки стане зручнішою та прозорішою для всіх: держави, фондів і волонтерів, організацій, які отримують допомогу.

Водночас у відомстві нагадали, що до 1 квітня ще діє перехідний період, за яким отримувачі гуманітарної допомоги можуть обирати один із двох варіантів її завезення та обліку – паперовий або цифровий.

Детальну інструкцію з користування системою можна знайти за посиланням. Також за посиланням можна знайти відповіді на запитання , які найчастіше виникали під час запровадження нових правил.

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