Збитки понад 600 тисяч: на Харківщині судитимуть лісника, через недбалість якого вирубали цінні породи дерев

Незаконно було вирубано понад півсотні дерев.

На Харківщині скерували до суду обвинувальний акт щодо майстра лісу, який допустив незаконні рубки цінних порід дерев. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, майстер лісу Зачепилівського лісництва державного підприємства "Красноградське лісове господарство", не здійснив державний контроль за додержанням вимог лісового законодавства та не забезпечив охорону лісу від незаконних рубок.

Лісгосп видав підприємцю дозвіл на вибіркову санітарну рубку аварійних, сухостійних, відмираючих та ослаблених дерев.

Утім, разом із сухостоєм вирубували й абсолютно здорові дерева. Що б мав припинити майстер лісу, який проігнорував свої посадові обов’язки, дозволивши таким чином спиляти та вивезти із лісу цінну деревину.

Таким чином незаконно вирубали понад півсотні дерев. Це 600 тис. грн збитків для держави.

Майстра лісу судитимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

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