Кабмін запланував законопроект про зміцнення системи декларування та перевірки доброчесності суддів у плані пріоритетних дій на 2025 рік

Також заплановано законопроект щодо змін до КПК про неприпустимість зловживання процесуальними правами у корупційних справах.

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Кабмін 18 лютого затвердив План пріоритетних дій уряду на 2025 рік. Починається план з заходів у рамках європейської інтеграції України, а завершується питаннями довкілля.

Невелика частка цього плану стосується питань судової системи і заходів антикорупційної політики, хоча саме судова гілка влади наразі знаходиться в центрі уваги при відкритті відповідних переговорних розділів з ЄС. Питання «верховенства права» об’єднано із «санкційною політикою» в один розділ плану дій Кабміну, а більшість заходів дублюють ті, які були закладені в попередніх роках. Хоча слід зауважити, що Планом Ukraine Facility та звітом Єврокомісії в межах пакету розширення для України на 2025 рік передбачено значно більше чітких завдань.

Втім, на квітень Кабмін все ж запланував подання законопроекту про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та інших законів щодо зміцнення системи декларування та перевірки доброчесності суддів, який передбачено Планом Ukraine Facility.

Відповідальні – Мінюст та Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Законопроектом буде уточнено зміст декларацій доброчесності, підстав для проведення перевірки.

Також буде збільшено часовий період, протягом якого проводиться перевірка, конкретизовано механізми та строки перевірки, права та обов’язки фізичних та юридичних осіб, правові наслідки перевірки.

Крім того, йдеться про розробку НАЗК законопроекту зі змінами до закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо вдосконалення процедури добору суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. А саме пропонується посилити роль громадськості у процедурі добору суддів, уточнити підстави для відповідальності.

НАЗК має розробити зміни до КУпАП стосовно процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності, зокрема шляхом визначення підсудності Вищого антикорупційного суду стосовно окремих адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Крім того, НАЗК подасть Кабміну законопроекти щодо змін до КПК про неприпустимість зловживання процесуальними правами у корупційних справах.

Заплановані і законопроекти про врегулювання конфлікту інтересів та вдосконалення інструментів фінансового контролю, стосовно захисту викривачів корупції, змін у процедурі притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

НАБУ доручається розробити зміни до закону про НАБУ щодо посилення спроможності Бюро.

Мінюст – щоправда, аж на грудень 2025 року – запланував систему збору даних про виконання судових рішень.

В свою чергу, Мінекономіки повинно розробити і подати Кабміну законопроект про позасудове вирішення споживчих спорів. Як зазначає уряд, це потрібно для приведення законодавства України у відповідність із законодавством ЄС щодо альтернативного вирішення споживчих спорів і надання можливості споживачам і суб’єктам господарювання вирішувати як внутрішні, так і транскордонні спори, не звертаючись до суду.

Захист коштів ЄС, які витрачені в Україні

У рамках європейської інтеграції на листопад 2025 року планується розробка та подання Кабміну проекту акта про відшкодування неналежно витрачених коштів та невикористаної частини гранту ЄС, що надаються для реалізації проектів у рамках програм транснаціонального та транскордонного співробітництва. Уповноважені особи – віцепрем’єрка Ольга Стефанішина, Мінфін, Мінюст, Мінекономіки. Результатом має бути прийняття відповідного акта.

Крім того, у плані йдеться про забезпечення Держаудитслужби України засобами для захисту фінансових інтересів ЄС, зокрема, щодо коштів, які використовуються Україною за Планом Ukraine Facility. Як раніше писала «Судово-юридична газета», за цим планом Україна повинна втілювати реформи, а у разі відкату реформ, корупції чи шахрайства європейські партнери можуть заморозити виплати чи вимагати повернення коштів.

Також має бути визначено компетенцію органів досудового розслідування за фактами незаконних дій з коштами міжнародної фінансової допомоги. Відповідно має бути підготовлено законопроект про зміни до КПК. Уповноважили на підготовку проекту Бюро економічної безпеки.

Аналогічно БЕБ має підготувати зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС.

Також йдеться про подання законопроекту щодо запобігання відмиванню коштів для забезпечення відповідності з Європейською платіжною радою з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Кримінальна розвідка, мобілізація здобувачів освіти, новий Митний кодекс

У сфері громадської безпеки Кабмін передбачив розробку законопроекту про кримінальну розвідку, продовження реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади», посилення відповідальності за перетин кордону з метою ухилення від мобілізації.

На березень планується розробка МОН та Міноборони спільного законопроекту і подання його Кабміну стосовно внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Метою є недопущення звуження прав педагогічних працівників закладів вищої освіти та здобувачів освіти, забезпечення однозначного правового тлумачення положення пункту 1 ч. 3 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо послідовності здобуття освіти.

Пропонується також розробити Трудовий кодекс, внести до Ради законопроект про новий Митний кодекс, зміни до Податкового кодексу щодо запровадження міжнародного автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи.

Автор: Наталя Мамченко

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