Кабмин запланировал законопроект об укреплении системы декларирования и проверки добродетели судей в плане приоритетных действий на 2025 год

Также запланирован законопроект об изменениях в УПК о недопустимости злоупотребления процессуальными правами по коррупционным делам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

18 февраля Кабмин утвердил План приоритетных действий правительства на 2025 год. Начинается план с мероприятий в рамках европейской интеграции Украины, а завершается вопросами окружающей среды.

Небольшая часть этого плана касается вопросов судебной системы и мер антикоррупционной политики, хотя именно судебная ветвь власти находится в центре внимания при открытии соответствующих переговорных разделов с ЕС. Вопрос верховенства права объединен с санкционной политикой в ​​один раздел плана действий Кабмина, а большинство мероприятий дублируют те, которые были заложены в предыдущие годы. Хотя следует отметить, что Планом Ukraine Facility и отчетом Еврокомиссии в рамках пакета расширения для Украины на 2025 год предусмотрено гораздо больше четких задач.

Впрочем, на апрель Кабмин все же запланировал представление законопроекта о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и другие законы об укреплении системы декларирования и проверки добродетели судей, предусмотренном Планом Ukraine Facility.

Ответственные – Минюст и Высшая квалификационная комиссия судей.

Законопроектом будет уточнено содержание деклараций добродетели, оснований для проведения проверки.

Также будет увеличен временный период, в течение которого проводится проверка, конкретизированы механизмы и сроки проверки, права и обязанности физических и юридических лиц, правовые последствия проверки.

Кроме того, речь идет о разработке НАПК законопроекта с изменениями в закон «О судоустройстве и статусе судей» об усовершенствовании процедуры отбора судей и привлечении их к дисциплинарной ответственности. А именно предлагается усилить роль общественности в процедуре отбора судей, уточнить основания ответственности.

НАПК должно разработать изменения в КУоАП относительно процедуры привлечения лиц к административной ответственности, в частности путем определения подсудности Высшего антикоррупционного суда относительно отдельных административных правонарушений, связанных с коррупцией.

Кроме того, НАПК подаст Кабмину законопроекты об изменениях в УПК о недопустимости злоупотребления процессуальными правами по коррупционным делам.

Запланированы и законопроекты об урегулировании конфликта интересов и совершенствовании инструментов финансового контроля, относительно защиты разоблачителей коррупции, изменений в процедуре привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

НАБУ поручается разработать изменения в закон о НАБУ по усилению состоятельности Бюро.

Минюст – правда, на декабрь 2025 года – запланировал систему сбора данных о исполнении судебных решений.

В свою очередь, Минэкономики должно разработать и представить Кабмину законопроект о внесудебном разрешении потребительских споров. Как отмечает правительство, это нужно для приведения законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС по альтернативному разрешению потребительских споров и предоставлению возможности потребителям и хозяйствующим субъектам решать как внутренние, так и трансграничные споры, не обращаясь в суд.

Защита средств ЕС, израсходованных в Украине

В рамках европейской интеграции на ноябрь 2025 г. планируется разработка и представление Кабмина проекта акта о возмещении ненадлежаще израсходованных средств и неиспользованной части гранта ЕС, предоставляемых для реализации проектов в рамках программ транснационального и трансграничного сотрудничества. Уполномоченные лица – вице-премьер Ольга Стефанишина, Минфин, Минюст, Минэкономики. Результатом должно быть принятие соответствующего акта.

Кроме того, в плане речь идет об обеспечении Госаудитслужбы Украины средствами защиты финансовых интересов ЕС, в частности, относительно средств, используемых Украиной по Плану Ukraine Facility. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по этому плану Украина должна осуществлять реформы, а в случае отката реформ, коррупции или мошенничества европейские партнеры могут заморозить выплаты или потребовать возврата средств.

Также должна быть определена компетенция органов досудебного расследования по фактам незаконных действий со средствами международной финансовой помощи. Соответственно, должен быть подготовлен законопроект об изменениях в УПК. Уполномочили на подготовку проекта Бюро экономической безопасности.

Аналогично БЭБ должно подготовить изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за незаконные действия со средствами или активами бюджетов ЕС.

Также речь идет о представлении законопроекта о предотвращении отмывания средств для обеспечения соответствия с Европейским платежным советом с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Уголовная разведка, мобилизация соискателей образования, новый Таможенный кодекс

В сфере общественной безопасности Кабмин предусмотрел разработку законопроекта об уголовной разведке, продолжение реализации проекта «Полицейский офицер общины», усиление ответственности за пересечение границы с целью уклонения от мобилизации.

На март планируется разработка МОН и Минобороны совместного законопроекта и представление его Кабмину относительно внесения изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о правах педагогических работников и соискателей образования. Целью является недопущение сужения прав педагогических работников высшего образования и соискателей образования, обеспечение однозначного правового толкования положения пункта 1 ч. 3 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о последовательности получения образования.

Предлагается также разработать Трудовой кодекс, внести в Раду законопроект о новом Таможенном кодексе, изменения в Налоговый кодекс относительно введения международного автоматического обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.